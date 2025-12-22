Más pizza de lo normal cerca del Pentágono despierta especulación ante escalada con Venezuela

Un aumento inusual en el tráfico de pizzerías ubicadas en las inmediaciones del Pentágono volvió a alimentar en las últimas horas la llamada teoría de la pizza, una hipótesis informal que vincula picos de pedidos de comida rápida con momentos de alta actividad interna en el aparato de defensa de Estados Unidos.

La observación fue difundida por la cuenta verificada Pentagon Pizza Report, que monitorea en tiempo real el flujo de clientes en establecimientos cercanos al Departamento de Defensa.

En una publicación realizada a las 3:42 de la tarde, hora del Este, la cuenta reportó que la pizzería más cercana al Pentágono registraba tráfico alto, mientras que dos sucursales de Papa John´s en la zona mostraban niveles de actividad por encima del promedio. En contraste, un bar cercano presentaba una afluencia inferior a lo habitual.

Las imágenes compartidas en la publicación muestran gráficos de "horas populares" con picos marcados durante la tarde de un domingo, un patrón que no suele ser común en esa franja horaria.

El mensaje fue visto por decenas de miles de usuarios y reactivó la discusión sobre si el consumo de pizza puede servir como un indicador indirecto de decisiones estratégicas en curso.

Pentagon Pizza Index

La teoría, conocida también como Pentagon Pizza Index, circula desde la Guerra del Golfo de 1990, cuando franquiciados de pizzerías en Washington observaron un aumento repentino de pedidos hacia edificios gubernamentales en vísperas de acciones militares. Desde entonces, el patrón ha sido señalado de manera retrospectiva en episodios como crisis internacionales, audiencias políticas de alto nivel y operaciones militares relevantes.

En la actualidad, el monitoreo se apoya en datos abiertos de plataformas digitales que muestran el nivel de ocupación en tiempo real de restaurantes y comercios. Cuentas dedicadas a este seguimiento comparan esos picos con promedios históricos y los contextualizan con eventos geopolíticos en desarrollo.

Especialistas en análisis de fuentes abiertas advierten, sin embargo, que se trata de una correlación no verificable. Señalan que el aumento en pedidos de pizza puede responder a múltiples factores, como turnos extendidos, eventos deportivos, cambios en el clima o simples variaciones de consumo de fin de semana.

El Pentágono, por su parte, ha rechazado en ocasiones anteriores que estos patrones reflejen decisiones operativas, recordando que el complejo cuenta con una amplia oferta interna de alimentos.

Pese a las reservas, el fenómeno continúa ganando atención en redes sociales cada vez que se producen tensiones internacionales o anuncios relevantes en materia de seguridad.

Más que una herramienta de inteligencia, la teoría de la pizza se mantiene como una curiosidad recurrente que mezcla datos abiertos, cultura digital y la permanente sospecha sobre lo que ocurre puertas adentro del mayor centro de defensa del mundo.