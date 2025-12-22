Consulado evalúa redes sociales para visado J-1 del programa Summer Work and Travel Bridge USA

La participación de jóvenes dominicanos en el programa Summer Work and Travel Bridge USA incorpora este año un nuevo elemento en el proceso de visado J-1: la evaluación del comportamiento en redes sociales como parte del historial personal de los solicitantes, confirmaron organizadores del programa.

De acuerdo a una nota de prensa, ante este escenario, ACE International, agencia de intercambios culturales, presentó Unifairs, una versión ampliada de su tradicional feria de empleos, orientada a preparar a los estudiantes no solo para entrevistas laborales, sino también para su rol como representantes de la cultura dominicana, tanto en el entorno laboral como en el digital.

"El manejo de las redes sociales hoy forma parte del perfil del estudiante. Acompañamos a nuestros participantes para que proyecten una imagen responsable y coherente con los valores del programa", explicó Ramón Tavárez, gerente general de ACE International.

Durante el evento, celebrado este lunes en Santo Domingo, más de 750 estudiantes fueron entrevistados de manera presencial, mientras que 2,750 jóvenes adicionales participaron en entrevistas virtuales con empleadores estadounidenses. Entre las empresas participantes figuran Hilton Hotels & Resorts, Marriott Hotels, Hampton Inn & Suites, Evermore Resort Orlando y Dave & Buster´s, entre otras.

Unifairs: una experiencia formativa integral

Las Unifairs incorporan una experiencia formativa integral que incluye coaching, orientación académica y profesional, dinámicas interactivas, actividades de integración y beneficios exclusivos, con el objetivo de fortalecer habilidades blandas, preparación emocional y cultura digital responsable antes del viaje a Estados Unidos.

"Ya no se trata solo de una feria de empleos, sino de una experiencia completa que prepara al estudiante para el programa y para su futuro profesional", afirmó Rafael Martínez, gerente regional norte de ACE.

Los reclutadores estadounidenses resaltan en los jóvenes dominicanos su carisma, disciplina, actitud positiva y capacidad de adaptación, cualidades que explican que el 95 % de los estados de EE. UU. reciba estudiantes dominicanos cada verano a través de este programa.

De acuerdo con datos de ACE International, la República Dominicana mantiene una tasa de retorno del 99 % tras la finalización del programa y un índice de repetición del 70 %, reflejo del nivel de satisfacción y desempeño de los participantes.

La matrícula está compuesta en un 65 % por mujeres y 35 % por hombres, provenientes de todas las regiones del país.

"Los estudiantes dominicanos trabajan, aprenden y representan con orgullo a su país. Ese compromiso es lo que mantiene el éxito del programa", concluyó Tavárez.