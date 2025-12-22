Powerball anuncia premio mayor de 1,600 millones de dólares para este lunes

Imagen donde hay varios boletos del Powerball. ( FUENTE EXTERNA )

El premio mayor de Powerball se elevó a 1,600 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los más altos en la historia de la lotería en Estados Unidos, informaron los organizadores del sorteo.

Ningún boleto acertó los seis números ganadores del sorteo del sábado —4, 5, 28, 52, 69 y la Powerball roja 20—, lo que dejó el acumulado como el quinto premio más grande del país y el cuarto mayor en la historia de Powerball, de cara al sorteo del lunes.

Récord de premios en Powerball

El récord que lidera el premio es de 2,040 millones de dólares ganado en 2022 con un boleto vendido en California. En ese tiempo, el ganador eligió el pago de 997.6 millones de dólares antes de impuestos.

Para el próximo sorteo, el afortunado ganador podrá escoger entre un pago único estimado en 735.3 millones de dólares o una anualidad de 1,600 millones, también antes de impuestos. La opción de anualidad incluye un desembolso inicial seguido de 29 pagos anuales, con incrementos del 5 % cada año.

Las probabilidades de acertar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, según Powerball. El juego está disponible en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, y es administrado por la Asociación Multiestatal de Loterías. Los fondos recaudados por la venta de boletos se destinan a educación pública y otros servicios estatales.