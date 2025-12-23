China y Rusia reprocharon este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la presión militar, económica y política que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela, durante una reunión de urgencia solicitada por el Gobierno venezolano y respaldada por ambos países.

Sun Lei, representante adjunto de China ante la ONU, advirtió que Estados Unidos ha llevado a cabo acciones militares contra Venezuela, incluyendo el hundimiento de buques venezolanos, disparos contra sus tripulantes y la confiscación de petróleo, además de haber designado al Gobierno venezolano como una organización terrorista.

Según señaló, Washington también ha afirmado que el petróleo y los activos de Venezuela pertenecen a Estados Unidos y ha amenazado con cometer ataques militares contra el territorio venezolano.

China sostuvo que estos hechos y el discurso estadounidense han incrementado las tensiones en la región y generan preocupación entre los países de América Latina, el Caribe y la comunidad internacional.

El diplomático recordó que la Carta de las Naciones Unidas establece principios fundamentales como la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la solución pacífica de controversias, los cuales son importantes para mantener la paz y la seguridad internacionales.

Asimismo, destacó que cada vez más países expresan su preocupación y condena ante estos actos, y recordó que el Secretario General de la ONU ha llamado a respetar el Derecho Internacional, actuar con moderación y reducir las tensiones, mostrando su disposición a ejercer un papel de mediador.

China reiteró su respaldo a Venezuela como Estado independiente y soberano. También pidió a Estados Unidos que detenga de inmediato estas acciones, respete la seguridad de la navegación en la región y contribuya a la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

Rusia también se pronuncia

De su lado, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzya, afirmó que desde hace meses Estados Unidos ha fomentado deliberadamente las tensiones con Venezuela bajo el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Denunció que Washington estaría destruyendo buques civiles en el mar Caribe y calificó estas acciones como una intervención contra un Estado independiente cuya política no es del agrado de la Casa Blanca.

Rusia rechazó la designación del Gobierno venezolano como organización terrorista y acusó a Estados Unidos de intentar justificar, mediante argumentos pseudolegales, la apropiación de los recursos naturales de otro país.

Nebenzya señaló que el bloqueo en las costas venezolanas constituye un acto de agresión y advirtió que estas prácticas podrían convertirse en un modelo de futuras acciones militares contra otros países de la región.

El diplomático ruso expresó la solidaridad de su país con el pueblo venezolano y con el presidente Nicolás Maduro, a quien calificó como el dirigente que protege la soberanía y los intereses nacionales, e instó a la comunidad internacional a defender el Derecho Internacional.

En respuesta a ambas naciones, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que su país hará todo lo que esté en su poder para proteger el hemisferio, sus fronteras y al pueblo estadounidense.

