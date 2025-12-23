EE. UU. reitera ante la ONU que no reconoce a Maduro y lo acusa de liderar Cartel de los Soles

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz afirmó este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU, que Washington usará "todo el poder" para erradicar los carteles de la droga y señaló a Venezuela como principal ruta del narcotráfico en el hemisferio.

Durante una reunión de emergencia del Consejo sobre la situación venezolana, Waltz afirmó que: "Los Estados Unidos no reconocemos a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela", y lo calificó como "un fugitivo de la justicia estadounidense" y "jefe de la organización terrorista extranjera conocida como Cartel de los Soles".

El diplomático sostuvo que "Maduro y su régimen robaron las elecciones" y advirtió que la mayor amenaza para el hemisferio proviene de la delincuencia transnacional y de los grupos terroristas.

Trump usará "Todo su poder"

En ese sentido, reiteró que el presidente Donald Trump ha sido "muy claro" en que utilizará "todo el poder y la fuerza de Estados Unidos" para enfrentar y erradicar los carteles de la droga que, según dijo, han operado con impunidad durante demasiado tiempo.

Waltz afirmó que estos carteles "no son como la mafia", sino organizaciones sofisticadas, con capacidades técnicas y bien financiadas, que están causando estragos en la región.