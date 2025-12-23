Embajada de EE. UU. asegura exención de entrevista para visas de paseo "está vigente y disponible"

Conoce más sobre los requisitos para la exención de entrevista para la renovación de visa de turista emitidas por EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo aseguró este martes que su programa de exención "está vigente y disponible" para la renovación de visas de no inmigrante luego de que en septiembre anunciaran que a partir del 1 de octubre los solicitantes de visas de no inmigrante en la mayoría de las categorías, incluidos quienes estén renovando su visado, les sería requerida una entrevista presencial con un oficial consular.

Sin embargo, en un video publicado en sus redes sociales y ampliado en su canal de YouTube, uno de los oficiales de la misión diplomática señaló que el programa está disponible para "los solicitantes que cumplan con los requisitos", de acuerdo con la última actualización del Departamento de Estado que entró en vigor el pasado 1 de octubre.

Según lo dicho en el audiovisual el programa está disponible "únicamente" para las personas que cumplan con los siguientes criterios:

Los solicitantes que renuevan una visa de negocios/turismo de 10 años que aún esté vigente o que haya expirado en los últimos 12 meses. Los solicitantes que recibieron su visa anterior cuando tenían 18 años o más. Los solicitantes que sean ciudadanos o residentes de la República Dominicana y que se encuentren físicamente presente en el país. Los solicitantes a quienes se les tomaron las 10 huellas dactilares cuando se emitió su última visa. Los solicitantes cuya visa anterior no fue perdida, robada o revocada Los solicitantes cuya solicitud de visa más reciente no fue rechazada.

En el video, que se enfoca en los solicitantes dominicanos de visas B1/B2, el oficial consular explica que "solo los solicitantes a quienes se les haya emitido previamente una visa para ingresar a los Estados Unidos pueden calificar para el programa de exención de entrevista".

Actualización del Departamento de Estado

El pasado 18 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en su página web una actualización de las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante que entraría en vigencia el 1 de octubre.

En dicha actualización, que sustituyó una guía previa que entraba en vigor el 2 de septiembre, se restablecía la entrevista como regla general para todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluidos menores de 14 años y mayores de 79, algo que antes no era obligatorio, eliminaba la exención automática y extendida que existió tras la pandemia y reducía la exención a grupos muy específicos.

"Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista en persona con un funcionario consular", señalaba la diplomacia estadounidense en la actualización más reciente con fecha del 18 de septiembre de 2025.

Dentro de las excepciones a esta nueva directriz se incluía a los solicitantes que renovaran una visa B-1, B-2, B1/B2 (negocio/turismo) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, que debía tener validez completa al momento de la emisión y el solicitante al menos 18 años de edad. Así como los solicitantes de visas diplomáticas y oficiales y s olicitantes que renuevan una visa H-2A .

Sin embargo, todos debían cumplir además con estos criterios

Presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia habitual

No hayan tenido visas negadas previamente, salvo que la negativa haya sido superada o condonada.

No tengan inelegibilidades aparentes o potenciales.

Pasos para aplicar a la exención

El oficial consular detalla que el primer paso para aplicar para la renovación sin entrevista es completar el formulario DS-160 de solicitud de visa de no inmigrante, disponible en ceac.state.gov .

Una vez llenado el formulario, el siguiente paso es acceder al portal de citas , donde el usuario debe seleccionar la opción "solicitar" y elegir la categoría que mejor se aplique a su caso (como solicitante diplomático, prometido, entre otras), incluida la opción correspondiente a haber completado el DS-160 para una visa de no inmigrante.

En la siguiente página, se deben completar los espacios en blanco con la información biográfica exactamente como aparece en el pasaporte . Luego, el solicitante debe activar la cuenta confirmando su correo electrónico y continuar con los pasos indicados.

Posteriormente, se debe ingresar nuevamente la información biográfica que coincida con el pasaporte y completar los datos relacionados con la visa anterior . En la página siguiente, se debe confirmar que toda la información sea correcta.

La siguiente sección contiene preguntas sobre el solicitante y su visa anterior. En este apartado, la persona debe leer cuidadosamente cada pregunta, comprenderla y responder con veracidad, para evitar retrasos en el procesamiento de la visa o afectar su elegibilidad.

Las preguntas incluyen:

Estatus en la República Dominicana (si es ciudadano o residente permanente). Si recibió la visa anterior cuando tenía 18 años o más (la misión aclara que esta pregunta se refiere únicamente a la visa de turista más reciente, independientemente de si obtuvo un visado antes de cumplir los 18 años). Si se está renovando una visa en la misma categoría que la visa anterior. Confirmar que la visa anterior fue emitida por 10 años. Confirmar si la visa fue alguna vez perdida, robada o revocada. Confirmar que respondió "no" a todas las preguntas de salud y medicina, criminales, de seguridad o violaciones a las leyes de inmigración en el formulario DS-160.

"Recuerda leer todas las preguntas cuidadosamente y asegúrate de entenderlas. Es importante responder con la verdad. Mentir en tu solicitud de visa para intentar calificar para el programa de exención de entrevista podría resultar en tiempos de procesamiento más largos o incluso afectar tu elegibilidad para una visa. Di siempre la verdad", subraya el oficial en el mensaje.

Cómo saber si fuiste elegido o no

En el siguiente paso, el sistema preguntará si deseas agregar o no a otro solicitante. Luego, se deberá seleccionar el lugar donde se desea recoger la visa o el pasaporte , en caso de ser aprobada.

La página final solicitará programar una cita para la visa. Si el solicitante califica para la exención de entrevista , solo deberá agendar una cita en el Centro de Atención al Solicitante de Visas (VAC) para entregar su pasaporte , seleccionando la fecha y hora de su conveniencia.

Los solicitantes que califican para la exención de entrevista deben esperar que el proceso se complete en un plazo aproximado de 10 a 15 días hábiles.

La embajada exhorta a los solicitantes a no hacer planes de viaje hasta que la nueva visa esté aprobada y en su poder, ya que en algunos casos podría requerirse un procesamiento administrativo adicional o el solicitante podría ser seleccionado aleatoriamente para una entrevista.