Embajada de EE. UU. en RD cerrará del 24 al 26 de diciembre por festividades navideñas

Fachada de la Embajada de EEUU en República Dominicana. ( ARCHIVO )

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana informó este martes que permanecerá cerrada, junto a sus agencias consulares en Punta Cana y Puerto Plata.

El cierre está programado a partir de mañana miércoles 24 hasta el viernes 26 de diciembre de 2025, debido a una orden ejecutiva que dispone el cierre de todas las agencias del Poder Ejecutivo del Gobierno federal estadounidense durante ese período.

La medida se suma al feriado federal habitual del 25 de diciembre, por lo que no se ofrecerán servicios consulares regulares durante esos tres días. Las autoridades indicaron que los solicitantes de pasaportes estadounidenses, servicios notariales y visas recibirán notificaciones sobre la reprogramación de sus citas.

Mensaje para ciudadanos estadounidenses: Cierre de la Embajada y Agencias Consulares de los EE.UU. desde el 24 al 26 de diciembre de 2025. pic.twitter.com/MfnxA7J49t — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) December 23, 2025

Cierre de servicios consulares

Según el aviso oficial, las operaciones normales de la embajada y los consulados se reanudarán el lunes 29 de diciembre a partir de las 7:00 de la mañana, hora local.

No obstante, la sede diplomática precisó que la asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses seguirá disponible durante el cierre, incluyendo casos de arresto, enfermedad, lesiones, fallecimientos o personas desaparecidas.

La Embajada exhortó a los ciudadanos estadounidenses en el país a tomar previsiones y mantenerse informados a través de sus canales oficiales.