JD Vance, el vicepresidente de Trump, se une al entrenamiento de los Navy SEAL en base de California

JD Vance durante el entrenamiento con los Navy SEAL en California. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, publicó varias fotos que lo muestran entrenando con los SEAL de la Marina de Estados Unidos en California. El entrenamiento se extendió por 90 minutos y dejó al republicano como si lo hubiera "atropellado un tren de carga".

En las imágenes se observa a Vance, de 41 años, cargando troncos, corriendo en la playa, trepando una red y remando en el océano junto a un grupo de SEAL, muchos de ellos con los rostros difuminados para proteger su identidad.

"Acabo de terminar un entrenamiento físico de 90 minutos con los Navy SEALs", escribió Vance en una publicación en X el lunes. "Se lo tomaron con calma conmigo y aun así siento como si me hubiera atropellado un tren de carga".

Vance aprovechó el momento para elogiar a las fuerzas de operaciones especiales del ejército y dijo estar "muy agradecido" con todos los guerreros que mantienen a los estadounidenses "seguros y sostienen los estándares más altos en cualquier parte del mundo".

Más tarde, al publicar las fotos, el vicepresidente señaló que se entrenó en la Base Naval Anfibia de Coronado, en California.

Experiencia de Vance

Vance es veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y sirvió durante la guerra de Irak. Se alistó en 2003 y fue desplegado en 2005 con la 2.ª Ala de Aviación de la Infantería de Marina, donde trabajó en asuntos públicos.

En declaraciones previas, ha señalado que su experiencia militar influyó en su visión sobre la seguridad nacional, los costos de la guerra y la responsabilidad de los líderes al enviar tropas a escenarios de riesgo.

Vice President Vance trains with @USNavy Seals at Naval Amphibious Base Coronado pic.twitter.com/AClJaxCdo0 — Vice President JD Vance (@VP) December 23, 2025

Los SEAL de la Marina figuran entre las fuerzas de operaciones especiales más elitistas del ejército estadounidense, conocidos por sus rigurosos estándares físicos y por llevar a cabo misiones que van desde el contraterrorismo hasta operaciones marítimas de alto riesgo.

La publicación del vicepresidente se enmarca en un mensaje más amplio de la administración Trump que enfatiza la preparación física dentro de las fuerzas armadas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha insistido en que las tropas deben mantenerse "en forma, no gordas", incluso en los rangos de general y oficiales superiores, y ha participado personalmente en entrenamientos durante visitas a unidades militares en distintos países.