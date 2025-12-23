Nieve y lluvia provocan caos vial en Nueva York

Una poderosa tormenta invernal se prepara para dar la bienvenida a diciembre en Estados Unidos, azotando desde el Medio Oeste hasta el Noreste con nevadas que podrían alterar el tránsito aéreo, terrestre y la rutina diaria. ( FUENTE EXTERNA )

Un sistema invernal afecta este martes a Nueva York y zonas aledañas, con una combinación de nieve, mezcla invernal y lluvia que complica las condiciones de tránsito desde primeras horas de la mañana, según informa News 12 New York.

Durante la mañana se registran nevadas y aguanieve que pasan gradualmente a lluvia hacia el final del período matutino, especialmente en áreas como El Bronx y Long Island. Las autoridades advierten sobre carreteras mojadas y resbaladizas, mientras en la costa norte de Long Island se mantiene la posibilidad de hasta una pulgada de nieve acumulada.

Las temperaturas máximas rondan los 42 grados Fahrenheit, con vientos del sur entre 5 y 15 millas por hora. Para la noche, el pronóstico indica cielo nublado con tendencia a despejarse parcialmente, una mínima cercana a los 34 grados y vientos del oeste que se intensifican.

Pronóstico del clima para el miércoles

Para el miércoles se espera un día mayormente soleado, pero ventoso, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 35 millas por hora y una temperatura máxima cercana a los 44 grados. En la noche aumentan las nubes y las temperaturas descienden hasta alrededor de los 27 grados.

Clima invernal de cara a la Navidad

De cara a la Navidad, los meteorólogos prevén un jueves mayormente nublado, con posibilidad de chubascos aislados de nieve en la mañana y lluvia ligera o llovizna en la tarde, con máximas cercanas a los 44 grados.

Para el viernes se anticipa un nuevo episodio de nieve a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían requerir labores de limpieza vial.

Las autoridades meteorológicas indican que el clima se mantiene inestable de cara al fin de semana, con nieve y mezcla invernal durante la mañana del sábado y probabilidad de lluvia en la noche, por lo que reiteran el llamado a la precaución ante cambios bruscos en las condiciones del tiempo.