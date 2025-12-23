Entregan "La Antorcha de la Democracia" a Tomás Regalado en Miami
El evento se llevó a cabo en el Diamond Venue at Doral, destacando la labor de Regalado en pro de la democracia.
El exalcalde de Miami y actual tasador de la propiedad del condado Miami-Dade, Tomás Regalado, recibió el premio "La Antorcha de la Democracia", un reconocimiento anual que el medio RoseMaryNews otorga a personalidades destacadas por su defensa de la democracia, la libertad de prensa y los derechos humanos en América Latina.
El acto se celebró en el Diamond Venue at Doral y contó con la bienvenida oficial de la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, quien proclamó la fecha como "El Día de Tomás Regalado" en esa ciudad.
De acuerdo a una nota de prensa, la ceremonia fue encabezada por los periodistas Rose Mary Santana y Jesús Rojas, quienes reafirmaron el compromiso del medio (RoseMaryNews) con la promoción de los valores democráticos en la región.
Durante el evento, conducido por la periodista e influencer Eli López, asistieron funcionarios electos como Alina García, supervisora de Elecciones del condado Miami-Dade; la vicealcaldesa de Doral, Digna Cabral; y la comisionada Nicole Reinoso.
También estuvieron presentes el canciller de UNICARIBE, José Alejandro Aybar M., y la vicerrectora administrativa Shahily Pimentel, institución en la que Regalado es profesor honorífico.
Exalcalde de Miami, presidente de Instituto Interamericano para la Democracia
Reconocimiento a la trayectoria de Regalado
Al sustentar la distinción, Rose Mary Santana destacó que Regalado "ha sido un defensor del sistema democrático vinculado a la libertad y los derechos humanos, además de un ejemplo de servicio público para las futuras generaciones de periodistas y funcionarios en América Latina".
Los organizadores también resaltaron su aporte a la sostenibilidad de la libertad de prensa en el hemisferio.
La ceremonia incluyó la interpretación de los himnos de Estados Unidos y la República Dominicana, así como presentaciones artísticas. Regalado agradeció el reconocimiento y reiteró su cercanía con la República Dominicana, país al que ha apoyado a través de iniciativas municipales y educativas.
El homenaje concluyó con la entrega de reconocimientos adicionales por parte de representantes del sector cultural y de la diáspora, en una noche que los organizadores definieron como un respaldo público a la democracia y la libertad de expresión en la región.