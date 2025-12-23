×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
premio La Antorcha de la Democracia
premio La Antorcha de la Democracia

Entregan "La Antorcha de la Democracia" a Tomás Regalado en Miami

El evento se llevó a cabo en el Diamond Venue at Doral, destacando la labor de Regalado en pro de la democracia.

    Expandir imagen
    Entregan "La Antorcha de la Democracia" a Tomás Regalado en Miami
    El ex alcalde de Miami, periodista Tomás Regalado mientras agradece la entrega del Galardón, junto a los ejecutivos del medio, Rose Mary Santana, Jesús Rojas, la Alcaldesa de Doral, Christi Fraga, Alina García, Supervisora de Elecciones y otras autoridades locales. (FUENTE EXTERNA)

    El exalcalde de Miami y actual tasador de la propiedad del condado Miami-Dade, Tomás Regalado, recibió el premio "La Antorcha de la Democracia", un reconocimiento anual que el medio RoseMaryNews otorga a personalidades destacadas por su defensa de la democracia, la libertad de prensa y los derechos humanos en América Latina.

    El acto se celebró en el Diamond Venue at Doral y contó con la bienvenida oficial de la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, quien proclamó la fecha como "El Día de Tomás Regalado" en esa ciudad.

    De acuerdo a una nota de prensa, la ceremonia fue encabezada por los periodistas Rose Mary Santana y Jesús Rojas, quienes reafirmaron el compromiso del medio (RoseMaryNews) con la promoción de los valores democráticos en la región.

    Durante el evento, conducido por la periodista e influencer Eli López, asistieron funcionarios electos como Alina García, supervisora de Elecciones del condado Miami-Dade; la vicealcaldesa de Doral, Digna Cabral; y la comisionada Nicole Reinoso.

    También estuvieron presentes el canciller de UNICARIBE, José Alejandro Aybar M., y la vicerrectora administrativa Shahily Pimentel, institución en la que Regalado es profesor honorífico.

    Reconocimiento a la trayectoria de Regalado

    Al sustentar la distinción, Rose Mary Santana destacó que Regalado "ha sido un defensor del sistema democrático vinculado a la libertad y los derechos humanos, además de un ejemplo de servicio público para las futuras generaciones de periodistas y funcionarios en América Latina".

    Los organizadores también resaltaron su aporte a la sostenibilidad de la libertad de prensa en el hemisferio.

    La ceremonia incluyó la interpretación de los himnos de Estados Unidos y la República Dominicana, así como presentaciones artísticas. Regalado agradeció el reconocimiento y reiteró su cercanía con la República Dominicana, país al que ha apoyado a través de iniciativas municipales y educativas.

    El homenaje concluyó con la entrega de reconocimientos adicionales por parte de representantes del sector cultural y de la diáspora, en una noche que los organizadores definieron como un respaldo público a la democracia y la libertad de expresión en la región.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.