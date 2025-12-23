Administración Trump ordena el retiro de casi 30 embajadores de EE. UU. en el extranjero

La administración del presidente Donald Trump ha ordenado el regreso a Estados Unidos de casi 30 embajadores destacados en distintas partes del mundo, una decisión sin precedentes que amenaza con dejar vacíos importantes en el cuerpo diplomático estadounidense, en momentos en que el propio mandatario ha afirmado que busca resolver conflictos mediante la diplomacia.

Según informaron fuentes diplomáticas, muchos de los embajadores recibieron en días recientes instrucciones para abandonar sus cargos antes de mediados de enero. Todos son diplomáticos de carrera del Servicio Exterior, nombrados durante la administración de Joe Biden y confirmados por el Senado, pese a que su período habitual de servicio es de tres a cuatro años.

La Asociación Estadounidense del Servicio Exterior (AFSA), el sindicato que representa a los diplomáticos de carrera, afirmó que nunca antes se había producido un retiro masivo de embajadores o jefes de misión pertenecientes al servicio profesional.

"Los afectados reportan que fueron notificados de manera abrupta, generalmente por teléfono y sin ninguna explicación", señaló Nikki Gamer, portavoz de la AFSA, calificando el procedimiento como "altamente irregular".

Añadió que la falta de transparencia rompe con normas históricas del Servicio Exterior y que, tras revisar sus archivos, el sindicato puede afirmar que una medida similar no tiene precedentes desde la creación de la institución.

Aunque es habitual que los embajadores políticos presenten su renuncia al inicio de una nueva administración, no ocurre lo mismo con los diplomáticos de carrera, quienes suelen continuar en sus cargos durante varios años. La administración Trump no ha ofrecido explicaciones públicas ni ha anunciado oficialmente los retiros.

Decisión del Departamento de Estado

El Departamento de Estado defendió la decisión al señalar que "un embajador es un representante personal del presidente" y que corresponde al mandatario garantizar que sus representantes en el extranjero impulsen la agenda de "America First".

Una lista no oficial que circuló entre diplomáticos esta semana muestra retiros en todas las regiones del mundo, incluidos alrededor de una docena de embajadores en África subsahariana. Varios funcionarios indicaron que la lista parece ser precisa. El medio Politico fue el primero en reportar la información.

Actualmente, decenas de embajadas estadounidenses carecen de embajador titular, y Trump aún no ha nominado reemplazos para varias misiones, especialmente en África subsahariana. En esos casos, el subjefe de misión —generalmente un diplomático de carrera— asume como jefe interino.

Consecuencias en el Servicio Exterior

El retiro masivo podría profundizar el deterioro de la moral dentro del Servicio Exterior, que ya enfrenta recortes presupuestarios, despidos y una reducción significativa de la ayuda exterior. Una encuesta reciente de la AFSA reveló que el 98 % de sus miembros considera que la moral laboral ha empeorado desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Este año, el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó una reorganización del Departamento de Estado que incluyó unos 1,300 despidos, entre ellos 264 diplomáticos del Servicio Exterior. Además, varios altos funcionarios que habían sido asignados a cargos clave en el extranjero perdieron esas designaciones, afectando de manera desproporcionada a mujeres y personas de color.