Venezuela: "Alertamos al mundo. Solo somos el primer objetivo de un plan mayor" de EE. UU.

El representante de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de Venezuela denunció este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo que calificó como una amenaza directa de anexión y un plan de agresión por parte de Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, exigiera la entrega de territorios y recursos venezolanos.

Durante la sesión, el representante de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, afirmó que el pasado 16 de diciembre el mandatario estadounidense habría exigido "la entrega inmediata de tierras, petróleo y minerales", bajo la advertencia de que, de no cumplirse el ultimátum, su país enfrentaría la acción de "la mayor armada de la historia".

Según Venezuela, estas declaraciones son una violación del derecho internacional y representan un acto de "extorsión sin precedentes".

El representante venezolano señaló que se pretende forzar al país a ceder espacios estratégicos como el río Orinoco, el lago de Maracaibo, la isla de Margarita y extensas zonas del territorio nacional.

El gobierno venezolano advirtió que estas acciones no se limitan a su país, sino que forman parte de una estrategia regional basada en la reactivación de la doctrina Monroe.

A su juicio, Estados Unidos busca imponer su hegemonía en el hemisferio occidental, debilitando el sistema multilateral y el papel de las Naciones Unidas.

Denuncia bloqueo de iniciativas

En su intervención, denunció que Washington ha bloqueado iniciativas dentro del Consejo de Seguridad destinadas a condenar ataques contra civiles y promover el diálogo, señalando que en noviembre pasado fue el único país que impidió un acuerdo en ese sentido.

La delegación venezolana también acusó a Estados Unidos de realizar más de 29 ataques en el Caribe y el océano Pacífico en los últimos meses, los cuales habrían causado la muerte de al menos 101 civiles.

Según afirmó, estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales y no pueden justificarse bajo el derecho de la guerra, ya que no existe un conflicto armado en la región.

También, Venezuela calificó como un "crimen de agresión" el anuncio del presidente Trump sobre el bloqueo total de buques petroleros que entren o salgan del país, y denunció el abordaje de un buque comercial en aguas internacionales del Caribe por fuerzas militares estadounidenses.

