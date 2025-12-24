Dominicana se convierte en la primera afrolatina e inmigrante en presidir la Cámara de Delegados de Maryland

Joseline Peña-Melnyk, primera dominicana en ser presidenta de la Cámara de Delegados de Maryland. ( FUENTE EXTERNA )

La elección de la nueva presidenta de la Cámara de Delegados de Maryland marca un hecho histórico: una dominicana ocupa por primera vez el cargo más alto del poder legislativo estatal.

Se trata de Joseline Peña-Melnyk, quien se convierte en la primera mujer afrolatina y la primera inmigrante en presidir esta cámara.

La legisladora demócrata representa a los condados de Prince George´s y Anne Arundel, y nació en la República Dominicana, desde donde emigró a Estados Unidos a temprana edad, según relató a Telemundo.

Peña-Melnyk indicó que fue la primera de su familia en asistir a la universidad y estudiar Derecho. "A los ocho años, llegué a Estados Unidos con poco más que la esperanza y la determinación de una familia que creía en un futuro mejor, como muchos inmigrantes", afirmó. "Por eso venimos aquí".

Tras su elección, expresó su agradecimiento en una publicación en Instagram: "Me siento profundamente honrada y profundamente agradecida por la confianza depositada en mí por mis colegas y el pueblo de Maryland".

Previo a la votación unánime, la organización Progressive Maryland realizó una manifestación en respaldo a Peña-Melnyk, destacándola como defensora de causas progresistas, como el aumento del salario mínimo y el acceso a la atención médica como un derecho humano.

Trayectoria legislativa

Peña-Melnyk integró el Comité de Salud y Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes de Maryland entre 2007 y 2025. Durante ese período, formó parte de varios subcomités, entre ellos Salud Pública y Cuidados a Largo Plazo, Operaciones Gubernamentales, Seguros y Productos Farmacéuticos, y Salud Pública y Disparidades en la Salud de las Minorías.

En 2022 fue designada presidenta de ese comité, convirtiéndose en la latina de mayor rango en la historia de la Asamblea General de Maryland.

Además, es miembro del Caucus Legislativo Negro de Maryland y de la organización Legisladoras de Maryland. También es miembro fundadora del Caucus Legislativo Latino de Maryland, del cual fue su primera presidenta.

En octubre de 2019, Peña-Melnyk —quien se identifica como afrodescendiente y latina— criticó públicamente una propuesta que obligaría a los legisladores a elegir entre pertenecer al caucus negro o al caucus latino. Tras esas críticas, la iniciativa fue retirada.