Dominicano se declara culpable de asesinar a su novia un día después de pedirle matrimonio

José Melo, alias Dj Melo, junto a su pareja. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre dominicano de 53 años se declaró culpable de haber apuñalado hasta la muerte a su prometida horas después de pedirle matrimonio públicamente y declararle su amor.

Se trata de José Melo, arrestado en enero de este año luego de que la Policía de Nueva Jersey hallara el cuerpo sin vida de Naket Jadix Trinidad Maldonado, de 31 años y origen puertorriqueño, en una residencia ubicada en la ciudad Elizabeth.

De acuerdo con los fiscales, Melo —conocido también como DJ Melo— se declaró culpable la semana pasada de homicidio agravado en primer grado. La sentencia será dictada en marzo de 2026 y podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

El crimen y su contexto

El crimen ocurrió el 30 de diciembre, según reportes de varios medios de comunicación neoyorquinos.

La víctima, madre de dos hijos, fue encontrada luego de que las autoridades respondieran a una llamada por un apuñalamiento alrededor de las 9:00 de la mañana.

El trágico hecho se produjo aproximadamente 24 horas después de que Melo, un DJ local y exconvicto registrado como delincuente sexual, publicara en Facebook un video en el que se le ve proponiéndole matrimonio a Maldonado en un bar identificado como Bamboleo Night Club.

Según los registros estatales de delincuentes sexuales, Melo fue condenado en 2010 por contacto sexual criminal agravado, tras amenazar a una mujer con una navaja y agredirla sexualmente.