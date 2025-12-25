Zelenski discutió "detalles importantes" de plan de alto el fuego con emisarios de EE. UU.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció el jueves que discutió "detalles importantes" del plan de alto el fuego con Rusia con los los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Discutimos sobre algunos detalles importantes del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y a una paz duradera", indicó Zelenski en Facebook.

Afirmó que tuvo "una muy buena conversación" con los emisarios estadounidenses y les agradeció por "su posición constructiva, su intenso trabajo y sus palabras amables".

El presidente ucraniano reveló el miércoles la nueva versión del plan estadounidense para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, negociado desde hace semanas entre Estados Unidos y Ucrania.

Reacciones y perspectivas sobre el plan de alto el fuego

El texto planea congelar un frente en las líneas actuales, pero no ofrece ninguna solución inmediata sobre el difícil asunto de los territorios ocupados por Rusia, que representan más del 19 % de Ucrania.

La nueva versión deja de lado dos exigencias mayores de Moscú: la retirada de las fuerzas ucranianas de los territorios del Donbás aun bajo su control y un compromiso jurídico que obliga a Ucrania a no ingresar a la OTAN.

Por esta razón, un acuerdo de Rusia a esta nueva versión parece improbable.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que que Rusia trabaja en la preparación "de su posición" y rechazó comentar los detalles.