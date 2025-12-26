Departamento de Transporte nombrará Plaza Alianza Dominicana en Washington Heights

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) nombrará oficialmente como Plaza Alianza Dominicana la nueva plaza pública de Washington Heights, en reconocimiento a las décadas de servicio comunitario, liderazgo cultural y defensa de derechos de la organización sin fines de lucro Alianza Dominicana, con sede en el edificio adyacente.

El anuncio será este viernes y lo encabezará el comisionado del NYC DOT, Ydanis Rodríguez, junto a líderes comunitarios y residentes del vecindario.

La designación rinde homenaje al papel histórico de Alianza Dominicana como pilar de la vida cívica y cultural dominicana en el norte de Manhattan.

Te puede interesar Washington Heights concentra la mayor cantidad de edificios con renta controlada de Nueva York

Un espacio cultural y peatonal

La plaza incorpora 10,890 pies cuadrados de espacio peatonal permanente y cuenta con arte público de inspiración dominicana. Destaca el mural de asfalto "De Lo Mío", de la artista Talisa Almonte, que celebra la identidad y el legado cultural de la comunidad.

Este proyecto forma parte del programa de plazas del NYC DOT y marca un hito: en los últimos cuatro años se han instalado 157 proyectos de arte público temporal en propiedades del departamento y se han creado más de 1.5 millones de pies cuadrados de espacio peatonal, la cifra más alta registrada en un período similar.

Las autoridades resaltaron que la Plaza Alianza Dominicana fortalecerá la convivencia, la movilidad peatonal y la visibilidad cultural en Washington Heights, consolidando un espacio público pensado para la comunidad.