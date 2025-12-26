Alcalde dominicano de Lawrence utiliza intérprete en audiencia judicial y genera polémica

El alcalde Brian De Peña se dirige a los ciudadanos durante un acto público en Lawrence, Massachusetts, mientras enfrenta críticas por su solicitud de intérprete en un caso judicial estatal. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Lawrence, Brian De Peña, nacido en República Dominicana, solicitó un intérprete en español durante una audiencia, este viernes, relacionada con un caso de supervisión policial estatal, informó The Daily Wire.

El hecho llamó la atención en redes sociales y reavivó preguntas sobre cómo un alcalde de una ciudad importante maneja funciones gubernamentales y legales cuando requiere ayuda de traducción.

La solicitud de intérprete también surge en medio de un conflicto de De Peña con la oficina electoral de Massachusetts, que envió monitores y policía a los centros de votación en Lawrence, según NBC Boston.

La solicitud del intérprete se dio en el marco de un procedimiento de la Comisión de Normas y Capacitación de Oficiales de Paz de Massachusetts, listado como “Audiencia en el caso de William Castro”, un proceso de varios días programado para diciembre. De Peña pidió utilizar a su asistente personal como traductor, pero el juez a cargo rechazó la solicitud, según The Daily Wire.

HOLY SMOKES. The mayor of Lawrence, Massachusetts CAN’T speak English, so he begged for a translator in court.



Anyone seeking public office in America should be REQUIRED to be fluent in English.



This shouldn’t be controversial. At all.



pic.twitter.com/A771m8qUza — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 21, 2025

William Castro, exjefe de policía interino de Lawrence, ha sido investigado por una persecución vehicular y lo que las autoridades describieron como deshonestidad en los reportes.

La investigación, encargada por la ciudad, fue aparentemente detenida por un asesor de la oficina de De Peña después de que los investigadores finalizaran su trabajo y comenzaran a redactar el informe final, informó la filial de ABC en Boston, WCVB.

El sitio web de campaña de De Peña también ha recibido críticas por la redacción de su sección “Sobre mí”, que parece traducida de manera automática, con frases como: “Brian DePeña nació en Santo Domingo, República Dominicana. Sin embargo, fue en Miches donde Brian creció con sus padres y hermanos,” y “Es aquí donde se despierta el interés de Brian por el emprendimiento”.

Actualmente, De Peña también mantiene un enfrentamiento con William Galvin, secretario del Estado de Massachusetts, cuyo equipo envió monitores y la policía estatal a todos los centros de votación en Lawrence el día de las Elecciones y señaló que observó tácticas de campaña que “probablemente alcanzan el nivel de actividad criminal,” según NBC Boston.

