Vuelos cancelados

Alrededor de 26 vuelos cancelados desde y hacia RD por tormenta invernal en EE. UU.

Las aerolíneas Delta Air Lines y JetBlue son las más afectadas, con vuelos cancelados este viernes y sábado

    Expandir imagen
    Alrededor de 26 vuelos cancelados desde y hacia RD por tormenta invernal en EE. UU.
    Terminal de JetBlue en el aeropuerto JFK, el más importante de los aeropuertos en NY. (FUENTE EXTERNA)

    Aeropuertos Dominicanos del Siglo XXI (Aerodom) informó este viernes que alrededor de 26 vuelos han sido cancelados desde y hacia la República Dominicana, debido a la tormenta invernal que afecta a varios estados del este de Estados Unidos.

    Las aerolíneas cancelaron más de 1,000 vuelos en territorio estadounidense en plena temporada alta de viajes navideños, ante advertencias de tormentas invernales severas y fuertes nevadas pronosticadas para zonas del Medio Oeste y el noreste del país.

    De acuerdo con un documento de Aerodom, las aerolíneas afectadas son JetBlue y Delta Air Lines, con vuelos de origen y destino en aeropuertos clave como John F. Kennedy (JFK), Newark (EWR) y Orlando (MCO), entre este viernes y mañana sábado.

    Nueva York, la ciudad más poblada de EE. UU., se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que podría extenderse durante el fin de semana.

    Según el portal FlightAware, hasta las 18:30 GMT del viernes se habían cancelado 1,364 vuelos y se registraban 4,267 retrasos, siendo los aeropuertos de Nueva York y Chicago los más afectados.

    Detalles de las cancelaciones

    Este viernes fueron cancelados 10 vuelos desde y hacia la República Dominicana a causa del mal tiempo en Estados Unidos. Entre ellos figuran tres vuelos de Delta AirLines: 1942, 1943 y 1829.

    En el caso de JetBlue, se reportaron dos vuelos cancelados con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), mientras que otros cinco vuelos de esa aerolínea correspondían a rutas desde o hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

    Para mañana, sábado 27 de diciembre, Aerodom reportó la cancelación de 16 vuelos, incluidos trayectos desde y hacia JFK, Boston (BOS), Newark (EWR) y Orlando, entre ellos los vuelos 2709, 1105, 409, 29, 709 y 1203, así como sus respectivas salidas programadas.

    Advertencia de tormenta

    El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió una advertencia por tormenta invernal e informó que se desplegaron equipos municipales para la limpieza de carreteras.

    “Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público”, exhortó Adams.

