Alrededor de 26 vuelos cancelados desde y hacia RD por tormenta invernal en EE. UU.

Terminal de JetBlue en el aeropuerto JFK, el más importante de los aeropuertos en NY. ( FUENTE EXTERNA )

Aeropuertos Dominicanos del Siglo XXI (Aerodom) informó este viernes que alrededor de 26 vuelos han sido cancelados desde y hacia la República Dominicana, debido a la tormenta invernal que afecta a varios estados del este de Estados Unidos.

Las aerolíneas cancelaron más de 1,000 vuelos en territorio estadounidense en plena temporada alta de viajes navideños, ante advertencias de tormentas invernales severas y fuertes nevadas pronosticadas para zonas del Medio Oeste y el noreste del país.

De acuerdo con un documento de Aerodom, las aerolíneas afectadas son JetBlue y Delta Air Lines, con vuelos de origen y destino en aeropuertos clave como John F. Kennedy (JFK), Newark (EWR) y Orlando (MCO), entre este viernes y mañana sábado.

Nueva York, la ciudad más poblada de EE. UU., se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que podría extenderse durante el fin de semana.

Según el portal FlightAware, hasta las 18:30 GMT del viernes se habían cancelado 1,364 vuelos y se registraban 4,267 retrasos, siendo los aeropuertos de Nueva York y Chicago los más afectados.

Detalles de las cancelaciones

Este viernes fueron cancelados 10 vuelos desde y hacia la República Dominicana a causa del mal tiempo en Estados Unidos. Entre ellos figuran tres vuelos de Delta AirLines: 1942, 1943 y 1829.

En el caso de JetBlue, se reportaron dos vuelos cancelados con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), mientras que otros cinco vuelos de esa aerolínea correspondían a rutas desde o hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

Para mañana, sábado 27 de diciembre, Aerodom reportó la cancelación de 16 vuelos, incluidos trayectos desde y hacia JFK, Boston (BOS), Newark (EWR) y Orlando, entre ellos los vuelos 2709, 1105, 409, 29, 709 y 1203, así como sus respectivas salidas programadas.

Advertencia de tormenta

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió una advertencia por tormenta invernal e informó que se desplegaron equipos municipales para la limpieza de carreteras.

“Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público”, exhortó Adams.