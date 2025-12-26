Dominicana fue hallada muerta en el sótano de un edificio en el Bronx

Mural donde han prendido velas en honor a Pamela Guerrero, encontrada muerta en el Bronx, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Una dominicana identificada como Pamela Guerrero, de 28 años, fue encontrada muerta en el sótano de un edificio en el Bronx, ubicado en la avenida Stratford, en un caso que está bajo investigación por las autoridades y que ha generado conmoción entre familiares y residentes del área.

El cuerpo de Guerrero fue hallado el pasado domingo 21 de diciembre con un golpe en la espalda, según informaron los vecinos.

"Cuando llegue, la encontré boca abajo con el brazo doblado. Pensé que estaba dormida, porque a veces uno encuentra gente así, pero no respiraba. llamé a mi jefe y al 9-1-1", expresó Juan Rafael Sánchez.

Relató que, las cámaras de seguridad del edificio no captaron la entrada de ninguna otra persona después de que la joven ingresara al edificio, lo que ha despertado interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Guerrero, quien era profesora de profesión, fue descrita por familiares y vecinos como una joven trabajadora, solidaria y de carácter afable.

La víctima creció en el mismo vecindario donde fue hallada sin vida y mantenía estrechos vínculos con la comunidad. Familiares aseguraron que Pamela "no tenía conflictos conocidos" y que era apreciada por quienes la rodeaban.

Familia pide justicia

De acuerdo con Foundation News, la familia de Pamela pide justicia y que se esclarezcan los hechos para determinar las causas de su muerte y encontrar a los posibles responsables.

Mientras las autoridades continúan el proceso de investigación para determinar las causas y posibles responsables, la familia enfrenta una profunda incertidumbre y ha solicitado la colaboración de la comunidad.