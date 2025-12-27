EE. UU. pide a Tailandia y Camboya cumplir de "inmediato" con la tregua

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saludó este sábado el cese el fuego que alcanzaron Tailandia y Camboya tras semanas de enfrentamientos y llamó a ambas partes a respetar "inmediatamente" con lo pactado.

"Instamos a Camboya y Tailandia a honrar inmediatamente este compromiso y a implementar plenamente los términos de los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur", dijo Rubio en un comunicado.

Esto luego de que los dos países del Sudeste Asiático se comprometieran a poner fin a los enfrentamientos fronterizos que han causado decenas de muertos en las últimas semanas.

Conflicto

La pelea tiene su origen en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en el periodo colonial francés, así como en una serie de templos antiguos situados a lo largo de la línea divisoria.

