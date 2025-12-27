×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tailandia y Camboya
Tailandia y Camboya

EE. UU. pide a Tailandia y Camboya cumplir de "inmediato" con la tregua

Los dos países del Sudeste Asiático se comprometieran a poner fin a los enfrentamientos fronterizos que han causado decenas de muertos

    Expandir imagen
    EE. UU. pide a Tailandia y Camboya cumplir de inmediato con la tregua
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (FUENTE EXTERNA)

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saludó este sábado el cese el fuego que alcanzaron Tailandia y Camboya tras semanas de enfrentamientos y llamó a ambas partes a respetar "inmediatamente" con lo pactado.

    "Instamos a Camboya y Tailandia a honrar inmediatamente este compromiso y a implementar plenamente los términos de los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur", dijo Rubio en un comunicado.

    Esto luego de que los dos países del Sudeste Asiático se comprometieran a poner fin a los enfrentamientos fronterizos que han causado decenas de muertos en las últimas semanas.

    Conflicto

    • La pelea tiene su origen en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en el periodo colonial francés, así como en una serie de templos antiguos situados a lo largo de la línea divisoria.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.