Estos son los vuelos cancelados desde y hacia RD este sábado por tormenta de nieve en EE. UU.
Un reporte de Aerodom detalla 14 cancelaciones tanto en vuelos de llegada como de salida correspondientes a la aerolínea JetBlue Airways
14 vuelos desde y hacia la República Dominicana fueron cancelados este sábado debido a una intensa tormenta de nieve que afecta el área metropolitana de Nueva York, situación que impacta de manera directa a cientos de pasajeros en plena temporada alta de viajes por las festividades de fin de año.
De acuerdo con información suministrada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), las operaciones aéreas con origen y destino en los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y Newark (EWR) registraron importantes interrupciones, debido a las condiciones climatológicas adversas que imperan en el noreste de los Estados Unidos.
El reporte detalla cancelaciones tanto en vuelos de llegada como de salida correspondientes a la aerolínea JetBlue Airways, compañía que concentra una parte significativa del tráfico aéreo entre la República Dominicana y la ciudad de Nueva York.
Las cancelaciones comenzaron desde la noche del viernes 26 de diciembre y se extendieron durante la madrugada y el transcurso de este sábado, afectando itinerarios programados desde tempranas horas.
A continuación, la lista completa de vuelos cancelados este 27 de diciembre:
Vuelos de llegada
- Vuelo 2709 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York
- Vuelo 1105 – desde el Aeropuerto Internacional Orlando, Florida
- Vuelo 409 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York
- Vuelo 709 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York
- Vuelo 1203 – desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey
- Vuelo 309 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York
- Vuelo 509 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York
Vuelos de salida
- Vuelo 1204 – hacia el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey
- Vuelo 1510 – hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York
- Vuelo 1810 – hacia el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale–Hollywood, Florida
- Vuelo 410 – hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York
- Vuelo 610 – hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York
- Vuelo 1106 – hacia el Aeropuerto Internacional Orlando, Florida
- Vuelo 2110 – hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York