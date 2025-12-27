Estos son los vuelos cancelados desde y hacia RD este sábado por tormenta de nieve en EE. UU.

Imagen de archivo de pasajeros en espera en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA). ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

14 vuelos desde y hacia la República Dominicana fueron cancelados este sábado debido a una intensa tormenta de nieve que afecta el área metropolitana de Nueva York, situación que impacta de manera directa a cientos de pasajeros en plena temporada alta de viajes por las festividades de fin de año.

De acuerdo con información suministrada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), las operaciones aéreas con origen y destino en los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y Newark (EWR) registraron importantes interrupciones, debido a las condiciones climatológicas adversas que imperan en el noreste de los Estados Unidos.

El reporte detalla cancelaciones tanto en vuelos de llegada como de salida correspondientes a la aerolínea JetBlue Airways, compañía que concentra una parte significativa del tráfico aéreo entre la República Dominicana y la ciudad de Nueva York.

Las cancelaciones comenzaron desde la noche del viernes 26 de diciembre y se extendieron durante la madrugada y el transcurso de este sábado, afectando itinerarios programados desde tempranas horas.

A continuación, la lista completa de vuelos cancelados este 27 de diciembre:

Vuelos de llegada

Vuelo 2709 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

Vuelo 1105 – desde el Aeropuerto Internacional Orlando, Florida

Vuelo 409 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

Vuelo 709 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

Vuelo 1203 – desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey

Vuelo 309 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

Vuelo 509 – desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

Vuelos de salida

Vuelo 1204 – hacia el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey

Vuelo 1510 – hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

Vuelo 1810 – hacia el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale–Hollywood, Florida

Vuelo 410 – hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

Vuelo 610 – hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

Vuelo 1106 – hacia el Aeropuerto Internacional Orlando, Florida

Vuelo 2110 – hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York

