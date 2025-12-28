Realizan vigilia en el Bronx exigiendo justicia por la muerte de la dominicana Pamela Guerrero

Mural donde han prendido velas en honor a Pamela Guerrero, encontrada muerta en el Bronx, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de la dominicana Pamela Guerrero, de 28 años, hallada en el sótano de un edificio residencial en el Bronx, continúa bajo investigación mientras familiares y miembros de la comunidad reclaman respuestas a las autoridades y el esclarecimiento del caso.

Guerrero fue encontrada sin vida el pasado domingo 21 de diciembre, y de acuerdo con informaciones preliminares, las cámaras de seguridad del edificio no registraron la entrada de ninguna persona después de que la joven ingresara, un elemento que ha generado dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Durante una manifestación frente al Precinto 43 de la Policía de Nueva York, familiares exigieron justicia y pidieron a las autoridades profundizar las pesquisas.

"Estamos aquí porque pedimos justicia para Pamela. Su vida importaba y necesitamos respuestas", expresó Paulina Pacheco, madre de la víctima.

"Ella no pudo haber bajado sola al sótano, pero allí fue donde la encontraron. Así que algo pasó. Queremos justicia y la queremos ahora. Justicia para Pamela", declaró Dennis Oswald, uno de los manifestantes.

La familia sostiene que se trata de un hecho violento y reclama una investigación exhaustiva. "Queremos justicia y la queremos ahora. Vamos a luchar hasta que se haga justicia", reiteraron durante el acto, acompañados por líderes comunitarios y religiosos.

Pamela Guerrero era la menor de cinco hermanos y la única mujer de la familia. Fue descrita por sus allegados como una joven trabajadora, solidaria y de carácter afable.

Tenía formación universitaria, se desempeñaba como maestra y también trabajó en el sistema judicial. Creció en el mismo vecindario donde fue hallada sin vida y mantenía estrechos vínculos con la comunidad.

Residentes del área indicaron que la joven no tenía conflictos conocidos y era apreciada en el entorno. Mientras avanzan las investigaciones, los familiares exhortaron a quienes residan en las inmediaciones de Stratford Avenue y Morrison Avenue, así como en zonas cercanas de El Bronx y Westchester, a aportar cualquier información que ayude a esclarecer el caso.

Tres mujeres asesinadas

Pamela Guerrero se suma a dos mujeres más que fueron encontradas sin vidas en diferentes zonas de el Bronx. El pasado jueves 18 de diciembre fue encontrada en las aguas del Pusgley Creek el cuerpo de una mujer que no fue identificada, solo lograron reconocer su origen hispano.

De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), los agentes recibieron una llamada al 911 alrededor de las 11:00 de la mañana alertando sobre un cuerpo flotando cerca de la intersección de las avenidas Gildersleeve y Husson.

Al llegar al lugar, los rescatistas sacaron a la mujer del agua, pero se encontraba inconsciente y fue declarada muerta en la escena por los servicios de emergencia.

Este caso ocurre pocos días después de otro hallazgo similar en El Bronx. El pasado martes 16 de diciembre, Lydia Marzán, de 72 años, fue encontrada sin vida en las afueras del Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), aproximadamente a una milla de su residencia.

Según fuentes policiales, Marzán presentaba una laceración en una mano y una abrasión sobre un ojo. A pesar de las bajas temperaturas, vestía únicamente una camisa, ropa interior y calcetines. Varias prendas de vestir fueron halladas cuidadosamente dobladas en la acera, cerca de donde fue encontrada.