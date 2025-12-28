Trump recibe a Zelenski para hablar sobre plan de paz para Ucrania

El presidente de EE. UU., Donald Trump, recibió al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski para hablar sobre plan el de paz para la nación europea. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio la bienvenida este domingo a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski a su residencia en Florida, donde sostendrán conversaciones cruciales para terminar la guerra con Rusia.

Trump y Zelenski se estrecharon la mano frente al complejo de Mar-a-Lago antes de su encuentro bilateral, que será seguido por una llamada telefónica con dirigentes europeos.

El mandatario estadounidense conversó con su homólogo ruso Vladimir Putin horas antes de recibir al líder ucraniano y volverá a conversar con él después de la reunión en Florida.

Fuertes garantías de paz

Trump aseguró que Ucrania contará con "fuertes" garantías de seguridad en caso de que prospere un plan para poner fin a la guerra desatada hace casi cuatro años tras la invasión del país por parte de Rusia.

"Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados", dijo Trump al recibir a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago en Florida para conversar sobre un nuevo plan para acabar con el conflicto.

El mandatario estadounidense consideró que las negociaciones se encuentran en su "fase final". Agregó que no hay una fecha límite para este proceso y que el objetivo es terminar la guerra.

Trump cree que Putin es "serio" cuando habla de lograr la paz con Ucrania

Trump, dijo que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania pero en su conversación hoy con el líder ruso, Vladímir Putin, cree que éste es "serio" en cuanto a lograr un acuerdo, al que el mandatario estadounidense dijo hay que llegar porque hay "demasiada gente muriendo".

Hizo este señalamiento antes de comenzar hoy su reunión con Zelenski, para discutir la propuesta de paz elaborada entre ambos países para poner fin al conflicto con Rusia, que ya entra en su cuarto año.

Al ser preguntado por CNN sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: Sí, creo que sí, creo que ambos lo están".

Sin embargo, al preguntarle si la reunión de hoy conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

"Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo" y agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado "difícil" de resolver, pero que "lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy".