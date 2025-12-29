Visa de residencia a EE. UU.: documentos indispensables como hijastro, padrastro o madrastra

Los documentos esenciales para la entrevista de residencia. ( FUENTE EXTERNA )

Las personas que solicitan una visa de inmigrante a los Estados Unidos en calidad de hijastro o hijastra de un ciudadano estadounidense o residente legal, así como quienes aplican como padrastro o madrastra de un ciudadano estadounidense, deben presentar una serie de "documentos civiles obligatorios" el día de su entrevista consular, recordó la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

En su columna semanal Pregúntale al cónsul, la embajada señala entre los documentos esenciales, el acta de nacimiento del solicitante, la cual permite verificar su identidad y filiación.

Así como el acta de matrimonio, que establece la relación familiar, ya que el vínculo legal entre hijastros y padrastros se origina a través del matrimonio con el padre o la madre biológica. "Este documento es indispensable para demostrar la elegibilidad", señala la misión diplomática.

Otros documentos

En los casos en que el peticionario o el padre o madre biológico haya tenido matrimonios anteriores, también se deben aportar los documentos que acrediten la terminación de esas uniones, como actas de divorcio o de defunción, según corresponda.

Estos documentos son necesarios para confirmar la validez del matrimonio actual.

Las autoridades consulares precisan que, para matrimonios y divorcios celebrados en la República Dominicana, solo se aceptan documentos civiles originales. En cambio, para los actos oficiados en los Estados Unidos, se admiten documentos originales o copias certificadas.

La falta de alguno de estos documentos civiles obligatorios puede provocar la reprogramación de la entrevista consular, lo que retrasa el proceso migratorio. Por ello, se recomienda a los solicitantes revisar con antelación que cuentan con todas las actas de nacimiento, matrimonio y divorcio requeridas antes de acudir a su cita.