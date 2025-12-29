Trump dice que instalación atacada era zona de embarque de drogas vinculadas a Venezuela

Donald Trump identificó como una zona de atraque de embarcaciones venezolanas presuntamente utilizadas para el narcotráfico la "gran instalación" que, la víspera, había dicho fue atacada y destruida por tropas estadounidenses, en lo que sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas procedente de América Latina.

"Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", dijo el presidente estadounidense a los periodistas. "Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe", agregó.

Preguntado hoy por la prensa, el mandatario no quiso especificar qué entidad gubernamental llevó a cabo el ataque. "Lo sé, pero no lo voy a decir", dijo en un intercambio con periodistas antes de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

"Fue a lo largo del litoral", se limitó a decir Trump sobre la operación, sin ofrecer más detalles.

Anuncio del ataque

El presidente estadounidense informó sobre la destrucción de la planta en una conversación con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis, mientras ambos comentaban las acciones militares de EE. UU. contra embarcaciones en el Caribe para desarticular una presunta red de tráfico de drogas liderada por el que Washington denomina el Cartel de los Soles, que estaría controlado por el Gobierno venezolano.

Desde hace varias semanas Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de embarcaciones y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a las consultas de EFE sobre la operación y si esta acción abriría un nuevo frente en la presión que Washington sobre Maduro, al que Trump y su Administración acusan de ser el líder de una red de narcotráfico, algo que Caracas niega.

EE. UU. mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.