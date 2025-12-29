×
Trump tuvo una conversación "positiva" con Putin, tras reunión con Zelenski

Trump y Putin también habían hablado el domingo, antes del encuentro del mandatario estadounidense con Zelenski

    Trump tuvo una conversación positiva con Putin, tras reunión con Zelenski
    Composición de fotos de Putin, Trump y Zelenski. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el lunes una conversación "positiva" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, según informó la Casa Blanca, un día después de que Trump se reuniera en Florida con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

    • "El presidente Trump ha concluido una llamada positiva con el presidente Putin sobre Ucrania", dijo la portavoz Karoline Leavitt en X.

    Trump y Putin también habían hablado el domingo, antes del encuentro del mandatario estadounidense con Zelenski. La declaración de Leavitt se produjo poco después de que Moscú acusó a Kiev de lanzar drones contra la residencia oficial de Putin y anunció que "revisará" su posición negociadora para poner fin a la guerra en Ucrania.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.