Nueva Orleans refuerza su seguridad con la Guardia Nacional en las celebraciones de Año Nuevo

Personal militar camina por la calle Bourbon lugar del atentado en Nueva Orleans, el jueves 2 de enero de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Guardia Nacional de Estados Unidos iniciará este martes un despliegue de seguridad en Nueva Orleans, autorizado por el presidente Donald Trump, como parte de un amplio operativo para las celebraciones de Año Nuevo, a un año del ataque ocurrido en Bourbon Street que dejó 14 personas muertas.

De acuerdo a la agencia AP, las autoridades informaron que la medida busca reforzar la presencia policial en zonas de alta concentración turística, especialmente en el Barrio Francés, y se suma a otros operativos de alto perfil impulsados este año por la administración Trump en ciudades como Washington y Memphis, Tennessee.

El portavoz del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Reese Harper, explicó que la presencia de tropas de la Guardia Nacional no es inusual en la ciudad, que ya ha recurrido a este apoyo en eventos masivos como el Super Bowl y el Mardi Gras.

"No es diferente de lo que hemos visto en el pasado", afirmó.

Leyes migratorias

Harper subrayó que los efectivos de la Guardia Nacional no participarán en la aplicación de leyes migratorias, pese a que en las últimas semanas agentes federales han intensificado operativos de inmigración en la ciudad, con cientos de arrestos reportados.

"Esto es para dar visibilidad y mantener seguros a nuestros ciudadanos. Es una capa adicional de seguridad", señaló.

Según las autoridades, unos 350 miembros de la Guardia Nacional permanecerán en Nueva Orleans durante toda la temporada de Carnaval, que se extiende hasta mediados de febrero. Su labor consistirá en apoyar a las fuerzas del orden locales, estatales y federales en tareas de patrullaje y control del entorno.

El teniente coronel Noel Collins, portavoz de la Guardia Nacional de Luisiana, indicó en un comunicado que el despliegue tiene como objetivo "mejorar las capacidades de seguridad, estabilizar el entorno, ayudar a reducir la delincuencia y restaurar la confianza pública".

En total, más de 800 agentes de seguridad serán desplegados para cerrar al tránsito vehicular la calle Bourbon, realizar inspecciones de bolsos, patrullar áreas clave y redirigir el tráfico, informaron funcionarios municipales durante una conferencia de prensa.

Antecedentes y contexto del atentado en Bourbon Street

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, respaldó la medida y aseguró que la ciudad "da la bienvenida a estos recursos adicionales" para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

El refuerzo de seguridad ocurre tras el atentado del 1 de enero del año pasado, cuando Shamsud-Din Jabbar, un veterano del ejército estadounidense, embistió con un vehículo a personas que celebraban el Año Nuevo en Bourbon Street.

El atacante, que había expresado apoyo al grupo Estado Islámico, fue abatido por la policía tras el ataque, y posteriormente se hallaron artefactos explosivos que no llegaron a detonar.

Pese a que en septiembre el gobernador Jeff Landry solicitó el despliegue de hasta 1,000 soldados en ciudades de Luisiana por preocupaciones de seguridad, líderes demócratas de Nueva Orleans cuestionaron entonces la medida, al señalar que los índices de delitos violentos en la ciudad han disminuido de forma significativa en los últimos años.