Tormenta invernal provoca peligrosas sensaciones térmicas a EE. UU.

Fotografía de archivo de una carretera cubierta de nieve en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Una potente tormenta invernal amenazó con condiciones similares a ventiscas, dificultades para viajar y cortes de electricidad en partes del Alto Medio Oeste, mientras que otras zonas del país se preparaban el lunes para temperaturas decrecientes, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia.

La nieve y los vientos, cada vez más fuertes, comenzaron a extenderse el domingo por las llanuras del norte, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ventiscas y posibles ventiscas que podrían imposibilitar la circulación en algunas zonas. Se esperaba que las nevadas totales superaran los 30 centímetros en partes de la parte alta de los Grandes Lagos y hasta el doble en la costa sur del Lago Superior.

"Parte del sistema de tormentas está recibiendo fuertes nevadas, mientras que otras partes de la tormenta, a lo largo del frente frío, están experimentando vientos más fuertes y temperaturas mucho más frías a medida que el frente pasa", declaró Bob Oravec, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

"Todos estos factores están relacionados entre sí: diferentes partes del país sufrirán diferentes efectos de esta tormenta". Alrededor de 350,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico la mañana del lunes, con aproximadamente un tercio de estos cortes en Michigan, según Poweroutage.us.

¿Qué impactos ha causado la tormenta invernal en el Alto Medio Oeste?

El lunes se registraron más de 1,600 retrasos y más de 450 cancelaciones de vuelos en aeropuertos estadounidenses, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Las condiciones de ventisca continuaron en algunas partes del norte de Iowa la mañana del lunes, especialmente en zonas rurales abiertas, según la oficina del servicio meteorológico en Des Moines. Se esperaba que la ventisca continuara durante toda la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de entre 30 y 91 centímetros (1 y 3 pies) de nieve por efecto lago de lunes a jueves y fuertes vientos, con ráfagas de hasta 121 km/h (75 mph), en el oeste de Nueva York el lunes.

Acciones y advertencias de las autoridades ante el frente frío

Se esperaban condiciones similares a lo largo del lago Erie en Michigan y Ohio. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en redes sociales que viajar en la zona de Buffalo podría volverse peligroso a partir de las 11 a. m. del lunes debido a la posibilidad de una ventisca e instó a la población a evitar conducir.

El fortísimo frente frío provocó que partes del centro de EE. UU. amanecieran el lunes con temperaturas hasta 10 °C más frías que el día anterior, según el Centro de Predicciones Meteorológicas del servicio meteorológico. El frente frío estuvo acompañado de fuertes ráfagas de viento.

El servicio meteorológico advirtió de "sensaciones térmicas peligrosas" de hasta -34.4 °C (-30 °F) en Dakota del Norte y Minnesota desde la noche del domingo hasta el lunes.

En el sur, los meteorólogos advirtieron que es probable que tormentas eléctricas severas anuncien la llegada de un frente frío intenso, que traerá una caída repentina de las temperaturas y fuertes vientos del norte que pondrán fin abruptamente a días de calor récord en toda la región.

La temperatura máxima en Atlanta rondó los 22 °C (72 °F) el domingo, continuando una tendencia al alza tras alcanzar los 26 °C (78 °F), rompiendo así el récord de temperatura alta de la ciudad para la Nochebuena, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se registraron otras temperaturas récord en el sur y el medio oeste en los días posteriores a Navidad.

Sin embargo, se esperaba que la llegada del frente frío dejara lluvias en gran parte del sur desde la noche del domingo hasta el lunes, y un fuerte descenso de las temperaturas el martes. Los meteorólogos pronosticaron que la temperatura mínima en Atlanta sería de -3.9 °C (25 °F) para la madrugada del martes. Se espera que las temperaturas más frías en el sur persistan hasta Año Nuevo.

En Dallas, las temperaturas del domingo, que rondarían los 20 °C (80 °F), podrían descender hasta los 40 °C (40 °F). En Little Rock, las temperaturas máximas, que rondarían los 21 °C (70 °F) el domingo, podrían descender hasta los 30 °C (30 °F) el lunes. "Definitivamente estamos volviendo a un patrón más invernal", dijo Oravec.

Se espera que la tormenta se intensifique a medida que avanza hacia el este, absorbiendo energía de un fuerte choque entre el aire gélido que desciende hacia el sur desde Canadá y el aire inusualmente cálido que se ha mantenido en el sur de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional.