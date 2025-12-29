Trump afirma que Estados Unidos bombardeó una instalación del narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante una conferencia de prensa, el 28 de diciembre de 2025. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela durante una operación ejecutada en los días previos a la Navidad.

La declaración fue realizada el viernes 26 de diciembre durante una entrevista telefónica con el podcast The Cats & Cosby Show y posteriormente citada por The New York Times.

Según Trump, el objetivo fue una planta utilizada como centro logístico para el despacho de embarcaciones empleadas en el tráfico de drogas hacia el exterior, en particular hacia territorio estadounidense.

"Tienen una gran planta o una gran instalación de donde salen los barcos. Hace dos noches la desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy duro", dijo el mandatario.

Trump no precisó la ubicación exacta de la instalación ni el tipo de fuerzas utilizadas en la operación, pero presentó la acción como parte de una campaña sostenida para reducir el flujo de drogas desde Sudamérica por rutas marítimas.

Tráfico de estupefaciente

Durante la entrevista, aseguró que las interdicciones recientes han tenido un impacto significativo en el tráfico de estupefacientes. "Las drogas han bajado más de un 97 %. ¿Puedes creerlo?", afirmó, sin aportar datos que respalden esa cifra.

El presidente vinculó la destrucción de la instalación con una estrategia más amplia para debilitar las capacidades operativas de las organizaciones criminales y sostuvo que estas enfrentan ahora dificultades para reclutar personal.

"Lo que está pasando es que tienen problemas para contratar gente. No pueden conseguir a nadie", agregó.

Protección interna

Trump defendió el uso de la fuerza como un medio para reducir el impacto del narcotráfico en Estados Unidos y lo presentó como una medida de protección interna. "Cada vez que elimino un bote, salvamos 25,000 vidas estadounidenses. Es muy simple", afirmó.

El mandatario también rechazó las críticas formuladas por sectores del Partido Demócrata contra este tipo de acciones y sostuvo que las decisiones responden a criterios de seguridad nacional y no a cálculos partidarios.

En la misma intervención, Trump amplió sus acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que responsabilizó de exportar criminalidad hacia Estados Unidos y mencionó específicamente al grupo Tren de Aragua. También vinculó el narcotráfico con la crisis migratoria y las tensiones energéticas entre ambos países.

Las declaraciones se producen en un contexto de incremento de la presión de Washington sobre Caracas. La Casa Blanca ha instruido a las fuerzas estadounidenses a concentrar sus esfuerzos en la interdicción de recursos estratégicos venezolanos, con énfasis en el control marítimo y la aplicación de sanciones económicas.

En las últimas semanas, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado buques vinculados al transporte de crudo venezolano en el mar Caribe y ha reforzado su presencia en la región. Washington también comunicó a las Naciones Unidas que aplicará las sanciones "en la máxima medida" con el objetivo de limitar los recursos financieros disponibles para el gobierno venezolano.

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha confirmado ni comentado oficialmente las declaraciones del presidente estadounidense sobre el presunto bombardeo.