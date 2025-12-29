×
Hamás
Hamás

Trump dice que Hamás "lo pagará caro" si no se desarma pronto

Trump expresó públicamente su apoyo a Netanyahu, quien ha adoptado una postura firme para pasar a la siguiente etapa del plan de alto el fuego en Gaza

    Expandir imagen
    Trump dice que Hamás lo pagará caro si no se desarma pronto
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante una conferencia de prensa, el 28 de diciembre de 2025. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el lunes que el movimiento islamista Hamás "lo pagará caro" si no se desarma rápidamente como parte del acuerdo sobre Gaza, el cual dijo que Israel está cumpliendo.

    "Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro", declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

    • "Tienen que desarmarse en un período de tiempo bastante corto", agregó Trump.

    Trump expresó públicamente su apoyo a Netanyahu, quien ha adoptado una postura firme para pasar a la siguiente etapa del plan de alto el fuego en Gaza.

    Apoyo de Trump a la postura de Israel en el plan de alto el fuego

    "No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel", aseveró.

    "Me preocupa lo que otras personas están haciendo o quizá no están haciendo. Pero no estoy preocupado. Han cumplido el plan", dijo sobre el gobierno israelí.

    Trump recibió el lunes en Florida a Netanyahu en momentos en que Washington presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.

    TEMAS -
    • Diplomacia
    • Conflicto
    • EEUU
    • Gaza
    • Israel
    • Hamás

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.