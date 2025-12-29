Trump dice que no le preocupan los ejercicios militares de China alrededor de Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó el lunes estar preocupado por los ejercicios militares con fuego real de China alrededor de Taiwán, y pareció restarle importancia a la posibilidad de que su homólogo chino, Xi Jinping, ordene invadir la isla autónoma reclamada por Pekín.

"Tengo una gran relación con el presidente Xi, y no me ha dicho nada al respecto", dijo Trump a periodistas al ser consultado sobre estas maniobras.

"No creo que vaya a hacerlo", señaló en aparente referencia a una invasión. Cuando le preguntaron si los ejercicios le preocupaban, Trump respondió: "No, no me preocupan".

"Llevan haciendo ejercicios navales desde hace 20 años en esa zona. Ahora la gente lo toma de forma diferente", apuntó.

China, que reclama como propia a Taiwán, una democracia autónoma, y no descarta tomar su control, inició el lunes maniobras que, según dijo, simularían un bloqueo de los principales puertos de la isla.

Contexto y repercusiones de las maniobras chinas alrededor de Taiwán

La demostración de fuerza se produce después de que el gobierno de Trump aprobara la venta de un importante paquete de armas para Taiwán.

Washington está comprometido desde hace décadas con garantizar la autodefensa de Taiwán, al tiempo que mantiene una postura ambigua sobre una eventual intervención de las fuerzas estadounidense en caso de una invasión.