Estados Unidos concentra aeronaves, tropas y activos navales en Puerto Rico

Presencia de aviones militares de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Las Americas (AILA). ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Estados Unidos concentró durante el mes de diciembre múltiples aeronaves militares, unidades terrestres y activos navales en distintas instalaciones de Puerto Rico, según se observó en los aeropuertos Rafael Hernández (Aguadilla), Luis Muñoz Marín (San Juan) y José Aponte de la Torre en Roosevelt Roads (Ceiba), así como en bases del Ejército y la Guardia Costera.

En el aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla —sede de la estación aérea de la Guardia Costera en Borinquen— se observaron aeronaves MQ-9A Reaper, P-8A Poseidon, F-35A Lightning II, F-35B Lightning II, CV-22B/MV-22B Osprey, CH-53E Super Stallion, HH-60W Jolly Green II, E-11A BACN, MC-130J Commando II, HC-130J Combat King II, EC-130H Compass Call, KC-130J Super Hercules, AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, de acuerdo con el registro gráfico del despliegue.

En el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y la Base Aérea de la Guardia Nacional Aérea en San Juan se reportó la operación de aeronaves de transporte y patrullaje, mientras que en Roosevelt Roads, Ceiba, se concentraron principalmente aviones de combate, incluidos F-35 y F-18, además de helicópteros Black Hawk y Huey que ejecutaron maniobras de descenso de tropas mediante rapel.

El gráfico también ubica presencia militar terrestre en Fort Buchanan (Ejército de Estados Unidos), Camp Santiago y en instalaciones de apoyo distribuidas en el territorio puertorriqueño.

En cuanto a la actividad naval, el Puerto de Ponce no registraba presencia de buques de la Armada estadounidense al 28 de diciembre. No obstante, durante el mes ingresaron y operaron en aguas cercanas los siguientes buques:

USS Iwo Jima (LHD-7): 16-18 de diciembre

USS San Antonio (LPD-17): 12-16 de diciembre

USS Mahan (DDG-72): 1-7 de diciembre

USS Stockdale (DDG-106): 29 de noviembre-13 de diciembre

USS Thomas Hudner (DDG-116): 19 de diciembre

En el sector de la Guardia Costera en San Juan se encontraban desplegadas las siguientes unidades: USCGC Richard Dixon (WPC-1113), USCGC Alert (WMEC-630), USCGC Joseph Tezanos (WPC-1118), USCG 26135, USCG 55115, USCGC Heriberto Hernandez (WPC-1114) y USCGC Joseph Napier (WPC-1115).

Despliegue regional

Estas operaciones coinciden con el despliegue regional informado por autoridades estadounidenses, que incluye más de 15,000 soldados, al menos 11 buques de guerra adicionales, un portaaviones y más de una docena de cazas F-35 en el Caribe.

En paralelo, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en diciembre dos petroleros cargados con crudo venezolano en el mar Caribe. El 10 de diciembre fue confiscado el buque Skipper y su cargamento, y días después se reportó la incautación de otra embarcación.

El gobierno de Estados Unidos informó a las Naciones Unidas que aplicará sanciones "en la máxima medida" para restringir los ingresos financieros del gobierno venezolano, mientras que Caracas denunció las incautaciones como "robo y secuestro" de buques privados.

La actividad aérea, naval y terrestre registrada en Puerto Rico durante diciembre refleja un aumento sostenido de operaciones militares estadounidenses en el Caribe en el mismo período en que se intensificaron las medidas económicas y de interdicción marítima contra Venezuela.