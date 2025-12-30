El ICE arresta a dominicano indocumentado acusado de vender cocaína en una barbería en Virginia
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Policía Estatal de Virginia arrestaron a un dominicano indocumentado, acusado de vender cocaína en una barbería local.
Se trata de Alis Deyvi Goris Andújar, de 38 años, quien fue arrestado el pasado 11 de noviembre tras una breve persecución a pie en North Chesterfield, según una nota de prensa de la agencia migratoria publicada este mes.
De acuerdo con ICE, el dominicano ingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha y lugar desconocidos, sin haber sido inspeccionado, admitido ni puesto en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense.
Armas confiscadas
Un registro en su residencia reveló un rifle tipo AR y una pistola con cargadores de alta capacidad, que fueron confiscadas por el ICE.
- Goris Andújar fue procesado por violaciones migratorias y se le notificó una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia.
"Goris Andújar representa una amenaza significativa para nuestras comunidades de Virginia, lo cual no será tolerado. Estaba en posesión ilegal de dos armas de fuego mientras presuntamente vendía veneno en nuestra comunidad. Seguiremos priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a delincuentes extranjeros de Washington, D.C., y Virginia", declaró Robert Guadian, director de la Oficina de Campo de ICE en Washington, D.C.
Se espera que el criollo permanezca bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos de deportación.