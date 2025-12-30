Artistas cancelan sus funciones en el Kennedy Center rebautizado en honor a Trump

Washington, D.C., EE. UU. - 26 de febrero de 2025. Interiores del Centro Kennedy. Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. El Centro produce y presenta teatro, danza, ballet, orquesta, música de cámara y jazz. ( SHUTTERSTOCK )

Varios artistas cancelaron sus presentaciones en el Kennedy Center, una emblemática institución cultural de la capital de Estados Unidos que acaba de ser rebautizada como Trump-Kennedy Center por su junta directiva, integrada por allegados del presidente republicano.

Músicos que debían tocar a fin de año anunciaron la cancelación de sus funciones, lo que provocó la ira de Richard Grenell, presidente de la institución.

"Los artistas que ahora cancelan espectáculos fueron contratados por la anterior dirección de extrema izquierda", escribió el lunes por la noche en X, calificándolos de "activistas".

"Las artes son para todos y a la izquierda le enfurece eso", añadió, al denunciar un supuesto "boicot".

El funcionario también amenazó a uno de los artistas, Chuck Redd, con acciones legales y exigió una compensación de 1 millón de dólares, según una carta consultada por la AFP, en la que acusó al músico de "intolerancia" y de "tácticas de intimidación".

Cancelaciones de artistas en protesta

Para The Cookers, un grupo de jazz que decidió cancelar su concierto del 31 de diciembre, "el jazz nació de la lucha y de una obstinación incansable por la libertad: libertad de pensamiento, de expresión", según indicó en un comunicado.

"No le damos la espalda a nuestro público y queremos asegurarnos de que, cuando volvamos al escenario, la sala pueda celebrar la presencia total de la música y de todos quienes la hacen", indicó el texto.

La compañía de danza Doug Varone and Dancers, cuya presentación en Washington estaba prevista para abril de 2026, también anuló sus funciones.

"A raíz de la última decisión de Donald Trump de renombrar la sala en su honor, ya no podemos permitirnos, ni pedirle a nuestro público, poner un pie en esta institución antaño prestigiosa", señaló el lunes en Instagram.

Reacciones de los artistas

Kristy Lee, una cantante de folk, confesó en las redes sociales que cancelar su concierto previsto para enero de 2026 "duele".

"Así es como pago mis facturas. Pero perder mi integridad me costaría más que cualquier salario", declaró.

La Casa Blanca anunció el 18 de diciembre que el Kennedy Center pasaría a llamarse "Trump-Kennedy Center" tras una votación unánime de junta directiva.

El cambio de nombre fue rechazado por la familia del fallecido presidente John F. Kennedy y por la oposición demócrata.

La nueva dirección de la institución ha eliminado además los espectáculos de drag y los eventos que celebran a la comunidad LGBT+.

En cambio, ha organizado conferencias de la derecha religiosa y ha invitado a artistas cristianos.

Según la prensa estadounidense, la venta de entradas ha disminuido desde la llegada del nuevo consejo de administración.