Dominicanos indocumentados en Puerto Rico pasan la Navidad más "lúgubre de la época"

Un letrero en español que dice "Ningún ser humano es ilegal" adorna una ventana en el Barrio Obrero, San Juan, Puerto Rico, el viernes 14 de marzo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad dominicana en condición de indocumentada en Puerto Rico ha enfrentado múltiples vicisitudes para poder celebrar la temporada navideña en la Isla del Encanto, según denunció José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico.

Rodríguez afirmó a Diario Libre que el trato recibido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha marcado las festividades con redadas, detenciones y la separación de familias.

Indicó que la escasez y la incertidumbre han dejado a niños apartados de sus padres, mujeres embarazadas alejadas de sus parejas y a numerosas familias en situación de alta vulnerabilidad.

"Son las navidades más oscuras que hemos tenido y más lúgubres porque estamos viviendo como en la época que vivían los judíos, en la época nazi donde estaban buscando a los judíos para llevarlo a un campo de concentración que eso es lo que han hecho con nosotros", declaró Rodríguez.

Durante el 2025, la Dirección General de Migración (DGM) informó que las deportaciones de dominicanos desde la isla vecina incrementando considerablemente en comparación con el 2024, este año registraron un total de 533 deportaciones de criollos.

La DGM también reportó que seis dominicanos han retornado al país de manera voluntaria debido al aumento de deportaciones de indocumentados por parte del Gobierno de Donald Trump desde que asumió el poder a mediados de enero.

Debido a la situación, el activista destacó el apoyo de las iglesias y organizaciones comunitarias puertorriqueñas que distribuyeron alimentos a los afectados por la situación en las que se encuentran. "Hay personas pasando hambre; hay que llevarles comida cocinada o víveres para que puedan alimentarse", indicó

Dominicanos arrestados

Rodríguez aseguró haber recibido testimonios de dominicanos detenidos en centros migratorios en Estados Unidos, donde, afirmó, las condiciones son precarias. "Me llamó uno que estaba detenido en Miami y me dijo que los dejaban bañarse cada tres días y que la comida era mínima", relató.

El presidente del comité ha criticado al Gobierno dominicano por la falta de respuesta ante lo que califica como una crisis humanitaria. Señalando al consulado dominicano en Puerto Rico donde "solo se recuerda de la comunidad dominicana en tiempos de campaña".

"Solo se acuerdan de los más de 11,000 millones de dólares que enviamos en remesas, pero se han olvidado de la desgracia humana que vivimos aquí", expresó.

Rodríguez hizo un llamado a las autoridades dominicana para que adopten una política de protección de los derechos humanos de los dominicanos de la diáspora y que atiendan los casos de niños separados de sus familiares.

"Pedimos que miren el aspecto humano. Aquí hay niños solos y el consulado puede servir de enlace con sus familiares en República Dominicana, pero ese servicio no existe", concluyó.

