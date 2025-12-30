EE. UU. sanciona a individuos y empresas de Venezuela por facilitar comercio de drones y misiles

Drones para un espectáculo de drones durante la noche. ( SHUTTERSTOCK )

Estados Unidos anunció sanciones contra diez personas y empresas de Irán y Venezuela, a las que acusa de respaldar el comercio de drones y el programa balístico iraní, considerado por la administración Trump como una amenaza para la seguridad estadounidense y la de sus aliados en Oriente Medio.

Según informó el Departamento del Tesoro, estas medidas buscan reforzar la reimposición de sanciones de la ONU sobre Teherán debido a su programa nuclear. Washington sostiene que Irán continúa desarrollando capacidades armamentísticas con fines bélicos, mientras que Teherán insiste en que su objetivo es exclusivamente pacífico.

Las sanciones alcanzan a una compañía venezolana y a su presidente, señalados por adquirir drones de fabricación iraní; a tres ciudadanos iraníes involucrados en la compra de materiales químicos utilizados en misiles balísticos; y a varias personas y entidades vinculadas al Rayan Fan Group, un holding iraní previamente sancionado por Estados Unidos.

Intensificación de la presión sobre Irán

En febrero, el presidente Donald Trump retomó su campaña de "máxima presión" contra Irán para impedir el desarrollo de armas nucleares. Bajo ese marco, Estados Unidos llevó a cabo ataques contra tres instalaciones clave de enriquecimiento de uranio iraní durante el verano, tras una semana de tensiones abiertas entre Israel e Irán, desencadenadas por una serie de ofensivas israelíes contra infraestructuras militares y nucleares del país persa.

Durante una reunión en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump advirtió esta semana que Washington podría lanzar nuevas acciones militares si Teherán intenta reactivar plenamente su programa nuclear.

"El Tesoro está responsabilizando a Irán y Venezuela por la agresiva e imprudente proliferación de armas letales a nivel mundial", declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Seguiremos actuando con rapidez para obstaculizar el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense".

Reacciones del Departamento de Estado

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró que Irán continúa violando las restricciones impuestas por la ONU. "El suministro de armas convencionales a Caracas por parte de Irán representa una amenaza directa para los intereses estadounidenses en la región", afirmó.