Viajar a RD y entender a los dominicanos: guía rápida del idioma

Aquí te dejamos una serie de palabras útiles para poder comprender a los nativos en un viaje rápido a República Dominicana sin morir en el intento

    Expandir imagen
    Viajar a RD y entender a los dominicanos: guía rápida del idioma
    Una mujer mantiene sus manos sobre el teclado de una laptop y una bandera dominicana. (SHUTTERSTOCK)

    El 7.5 % de la población mundial habla español, convirtiendo el idioma en la segunda lengua materna más hablada, según un informe del Instituto Cervantes de 2023.

    Cada una de los países y regiones agregan al idioma extranjerismos, modismos y adaptan palabras que lo mantienen vivo y en constante desarrollo

    En el caso de los dominicanos, las palabras cortadas, los préstamos de otros idiomas como el inglés, y referencias de marcas para referirse a ciertos productos, así como el añadir nuevas acepciones a palabras ya existentes dominan el uso de la lengua.

    Esto puede afectar el entendimiento para personas de otras nacionalidades o los mismos nacionales nacidos fuera de nuestras fronteras, incluso si también hablan el español. 

    Por eso, aquí te dejamos una serie de palabras útiles para poder comprender a los nativos en un viaje rápido a República Dominicana sin morir en el intento: 

    Saludos y expresiones cotidianas

    • Qué lo qué / Klk: Hola, ¿Cómo estás? (muy informal).
    • Dime a ver: ¿Qué cuentas? / ¿Qué hay de nuevo?
    • ¿Ta’ to’?: ¿Todo bien? también sirve para dar consentimiento sobre algo "Ta' to'" (puede sustituir a todo bien, está bien, todo en orden) 
    • Manín / ManaAmigo / Amiga (con confianza).
    • Mi loco / mi loquitaAmigo cercano, usado de cariño entre jóvenes.
    • Hermano / Hermana: Amigo, compañero, no siempre implica parentesco.

    Comida y bebida

    • ChinUn poquito.
    • Concón: Arroz tostado que queda pegado al fondo de la olla.
    • MoroArroz mezclado con habichuelas u otros granos.
    • Mangú: Puré de plátano verde.
    • Pica polloPollo frito estilo dominicano.
    • FríaCerveza bien fría.
    • JumoBorrachera.

    Conversación diaria

    • Vaina: Palabra comodín que significa “cosa”, “asunto” o cualquier cosa indefinida.
    • JeviAlgo bueno, chévere, agradable.
    • ChévereBueno, agradable (similar a otros países).
    • Ta’ durísimoMuy bueno o impresionante.
    • Carajito / CarajitaNiño o niña (a veces también usado de forma despectiva para alguien inmaduro).
    • GuaguaAutobús o transporte público.
    • ColmadoTienda de barrio donde se compra de todo, centro social de la comunidad.
    • YipetaSUV / camioneta.
    • TiguerePersona astuta, “vivo” en la calle; puede ser positivo o negativo según el contexto.

    Expresiones de uso común

    • E’ pa’ lante que vamo’: Expresión de ánimo, significa seguir adelante. Fue sacado del eslogan de campaña del expresidente Leonel Fernández.
    • De lo mío: Alguien muy cercano, de confianza.
    • Me voy en una: Entusiasmarse mucho con un tema o actividad.
    • Se armó un juidero: Todo el mundo salió corriendo, hubo un desorden, popularizada en una canción urbana.
    • Tamo’ en eso: Estamos de acuerdo / trabajando en eso.
    • Tú verá (tú verás): puede asumir el significado de una amenaza, una advertencia o predicción sobre algo. 
    • Brigandina: Una cosa mal hecha, generalmente de prisa y sin cuidado. La teoría más comentada plantea que se formó por la derivación del nombre de una compañía norteamericana (Bridge and Dine o Bridges & Dine) que adquirió mala reputación por construir unos puentes que colapsaban con facilidad.

    Humor y carácter

    • ChinchorroLugar pequeño para beber o comer barato.
    • PariguayoPersona tímida, aburrida o que no sabe “moverse” socialmente.
    • BocheRegañar o llamar la atención fuerte. 
    • Coro, corito, junte: Reunión informal entre amigos.
    • Can: ‘Fiesta, actividad de diversión en grupo’, que no de un «desorden» (aunque en ocasiones son sinónimos), o a «estar en el can» (‘pasarlo bien’).
    • PrivarFingir o aparentar (ejemplo: “privar en rico”).
    • Dique (Dizque): Supuestamente / según se dice (usado con ironía).
    • DembowEstilo musical proveniente del reggaetón, creado en la República Dominicana.


