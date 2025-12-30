Viajar a RD y entender a los dominicanos: guía rápida del idioma

Una mujer mantiene sus manos sobre el teclado de una laptop y una bandera dominicana. ( SHUTTERSTOCK )

El 7.5 % de la población mundial habla español, convirtiendo el idioma en la segunda lengua materna más hablada, según un informe del Instituto Cervantes de 2023.

Cada una de los países y regiones agregan al idioma extranjerismos, modismos y adaptan palabras que lo mantienen vivo y en constante desarrollo.

En el caso de los dominicanos, las palabras cortadas, los préstamos de otros idiomas como el inglés, y referencias de marcas para referirse a ciertos productos, así como el añadir nuevas acepciones a palabras ya existentes dominan el uso de la lengua.

Esto puede afectar el entendimiento para personas de otras nacionalidades o los mismos nacionales nacidos fuera de nuestras fronteras, incluso si también hablan el español.

Por eso, aquí te dejamos una serie de palabras útiles para poder comprender a los nativos en un viaje rápido a República Dominicana sin morir en el intento:

Saludos y expresiones cotidianas

Qué lo qué / Klk: Hola , ¿Cómo estás? ( muy informal ).

, ¿Cómo estás? ( ). Dime a ver: ¿Qué cuentas? / ¿Qué hay de nuevo?

¿Qué cuentas? / ¿Qué hay de nuevo? ¿Ta’ to’?: ¿Todo bien? también sirve para dar consentimiento sobre algo "Ta' to'" (puede sustituir a todo bien, está bien, todo en orden)

sobre algo "Ta' to'" (puede sustituir a todo bien, está bien, todo en orden) Manín / Mana : Amigo / Amiga (con confianza ).

/ : (con ). Mi loco / mi loquita : Amigo cercano , usado de cariño entre jóvenes.

/ : , usado de cariño entre jóvenes. Hermano / Hermana: Amigo, compañero, no siempre implica parentesco.

Comida y bebida

Chin : Un poquito .

: . Concón: Arroz tostado que queda pegado al fondo de la olla.

que queda pegado al fondo de la olla. Moro : Arroz mezclado con habichuelas u otros granos.

: con u otros granos. Mangú: Puré de plátano verde .

. Pica pollo : Pollo frito estilo dominicano .

: . Fría : Cerveza bien fría .

: . Jumo: Borrachera.

Conversación diaria

Vaina: Palabra comodín que significa “ cosa ”, “asunto” o cualquier cosa indefinida.

que significa “ ”, “asunto” o cualquier indefinida. Jevi : Algo bueno , chévere , agradable .

: , , . Chévere : Bueno , agradable (similar a otros países).

: , (similar a otros países). Ta’ durísimo : Muy bueno o impresionante .

: o . Carajito / Carajita : Niño o niña (a veces también usado de forma despectiva para alguien inmaduro).

/ : (a veces también usado de forma despectiva para alguien inmaduro). Guagua : Autobús o transporte público .

: o . Colmado : Tienda de barrio donde se compra de todo, centro social de la comunidad.

: donde se compra de todo, de la comunidad. Yipeta : SUV / camioneta .

: / . Tiguere: Persona astuta, “vivo” en la calle; puede ser positivo o negativo según el contexto.

Expresiones de uso común

E’ pa’ lante que vamo’: Expresión de ánimo, significa seguir adelante . Fue sacado del eslogan de campaña del expresidente Leonel Fernández .

que vamo’: Expresión de ánimo, significa . Fue sacado del eslogan de campaña del expresidente . De lo mío: Alguien muy cercano , de confianza .

Alguien , de . Me voy en una: Entusiasmarse mucho con un tema o actividad .

Entusiasmarse mucho con un tema o . Se armó un juidero: Todo el mundo salió corriendo, hubo un desorden , popularizada en una canción urbana .

Todo el mundo salió corriendo, hubo un , popularizada en una . Tamo’ en eso: Estamos de acuerdo / trabajando en eso.

Estamos / en eso. Tú verá (tú verás): puede asumir el significado de una amenaza , una advertencia o predicción sobre algo.

, una o predicción sobre algo. Brigandina: Una cosa mal hecha, generalmente de prisa y sin cuidado. La teoría más comentada plantea que se formó por la derivación del nombre de una compañía norteamericana (Bridge and Dine o Bridges & Dine) que adquirió mala reputación por construir unos puentes que colapsaban con facilidad.

Humor y carácter

Chinchorro : Lugar pequeño para beber o comer barato.

: para beber o comer barato. Pariguayo : Persona tímida , aburrida o que no sabe “moverse” socialmente .

: , aburrida o que no sabe “moverse” . Boche : Regañar o llamar la atención fuerte.

: o llamar la atención fuerte. Coro , corito , junte: Reunión informal entre amigos.

, , Reunión informal entre amigos. Can: ‘Fiesta, actividad de diversión en grupo’, que no de un «desorden» (aunque en ocasiones son sinónimos), o a «estar en el can» (‘pasarlo bien’).

‘Fiesta, actividad de en grupo’, que no de un «desorden» (aunque en ocasiones son sinónimos), o a «estar en el can» (‘pasarlo bien’). Privar : Fingir o aparentar (ejemplo: “privar en rico”).

: o (ejemplo: “privar en rico”). Dique ( Dizque ): Supuestamente / según se dice (usado con ironía).

( ): Supuestamente / según se dice (usado con ironía). Dembow: Estilo musical proveniente del reggaetón, creado en la República Dominicana.



