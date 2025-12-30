Viajar a RD y entender a los dominicanos: guía rápida del idioma
Aquí te dejamos una serie de palabras útiles para poder comprender a los nativos en un viaje rápido a República Dominicana sin morir en el intento
El 7.5 % de la población mundial habla español, convirtiendo el idioma en la segunda lengua materna más hablada, según un informe del Instituto Cervantes de 2023.
Cada una de los países y regiones agregan al idioma extranjerismos, modismos y adaptan palabras que lo mantienen vivo y en constante desarrollo.
En el caso de los dominicanos, las palabras cortadas, los préstamos de otros idiomas como el inglés, y referencias de marcas para referirse a ciertos productos, así como el añadir nuevas acepciones a palabras ya existentes dominan el uso de la lengua.
Esto puede afectar el entendimiento para personas de otras nacionalidades o los mismos nacionales nacidos fuera de nuestras fronteras, incluso si también hablan el español.
Por eso, aquí te dejamos una serie de palabras útiles para poder comprender a los nativos en un viaje rápido a República Dominicana sin morir en el intento:
Saludos y expresiones cotidianas
- Qué lo qué / Klk: Hola, ¿Cómo estás? (muy informal).
- Dime a ver: ¿Qué cuentas? / ¿Qué hay de nuevo?
- ¿Ta’ to’?: ¿Todo bien? también sirve para dar consentimiento sobre algo "Ta' to'" (puede sustituir a todo bien, está bien, todo en orden)
- Manín / Mana: Amigo / Amiga (con confianza).
- Mi loco / mi loquita: Amigo cercano, usado de cariño entre jóvenes.
- Hermano / Hermana: Amigo, compañero, no siempre implica parentesco.
Comida y bebida
- Chin: Un poquito.
- Concón: Arroz tostado que queda pegado al fondo de la olla.
- Moro: Arroz mezclado con habichuelas u otros granos.
- Mangú: Puré de plátano verde.
- Pica pollo: Pollo frito estilo dominicano.
- Fría: Cerveza bien fría.
- Jumo: Borrachera.
Conversación diaria
- Vaina: Palabra comodín que significa “cosa”, “asunto” o cualquier cosa indefinida.
- Jevi: Algo bueno, chévere, agradable.
- Chévere: Bueno, agradable (similar a otros países).
- Ta’ durísimo: Muy bueno o impresionante.
- Carajito / Carajita: Niño o niña (a veces también usado de forma despectiva para alguien inmaduro).
- Guagua: Autobús o transporte público.
- Colmado: Tienda de barrio donde se compra de todo, centro social de la comunidad.
- Yipeta: SUV / camioneta.
- Tiguere: Persona astuta, “vivo” en la calle; puede ser positivo o negativo según el contexto.
Expresiones de uso común
- E’ pa’ lante que vamo’: Expresión de ánimo, significa seguir adelante. Fue sacado del eslogan de campaña del expresidente Leonel Fernández.
- De lo mío: Alguien muy cercano, de confianza.
- Me voy en una: Entusiasmarse mucho con un tema o actividad.
- Se armó un juidero: Todo el mundo salió corriendo, hubo un desorden, popularizada en una canción urbana.
- Tamo’ en eso: Estamos de acuerdo / trabajando en eso.
- Tú verá (tú verás): puede asumir el significado de una amenaza, una advertencia o predicción sobre algo.
- Brigandina: Una cosa mal hecha, generalmente de prisa y sin cuidado. La teoría más comentada plantea que se formó por la derivación del nombre de una compañía norteamericana (Bridge and Dine o Bridges & Dine) que adquirió mala reputación por construir unos puentes que colapsaban con facilidad.
Humor y carácter
- Chinchorro: Lugar pequeño para beber o comer barato.
- Pariguayo: Persona tímida, aburrida o que no sabe “moverse” socialmente.
- Boche: Regañar o llamar la atención fuerte.
- Coro, corito, junte: Reunión informal entre amigos.
- Can: ‘Fiesta, actividad de diversión en grupo’, que no de un «desorden» (aunque en ocasiones son sinónimos), o a «estar en el can» (‘pasarlo bien’).
- Privar: Fingir o aparentar (ejemplo: “privar en rico”).
- Dique (Dizque): Supuestamente / según se dice (usado con ironía).
- Dembow: Estilo musical proveniente del reggaetón, creado en la República Dominicana.