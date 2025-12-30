Los 25 años que redefinieron el mundo: pandemia, el regreso de Trump y la IA

La policía se moviliza para contrarrestar a los activistas que protestan contra las redadas migratorias. ( EFE )

Desde el amanecer del nuevo milenio hasta la actualidad, el mundo ha atravesado uno de los períodos más intensos y cambiantes de su historia reciente, en el que se destacan guerras, crisis, avances tecnológicos y una pandemia.

Guerra contra el terrorismo

El siglo XXI comenzó bajo el impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un hecho que transformó la política de seguridad internacional y llevó a Estados Unidos a encabezar prolongadas intervenciones militares en Afganistán e Irak.

Años después, la invasión rusa a Ucrania en 2022 volvió a sacudir el equilibrio global, generando tensiones diplomáticas y uno de los mayores conflictos armados en Europa desde mediados del siglo XX.

La pandemia

El acontecimiento sanitario más impactante del período fue la pandemia del COVID-19, que entre 2019 y 2023 cerró fronteras, afectó economías y alteró la vida cotidiana de millones de personas.

La pandemia aceleró la digitalización del trabajo y la educación, y cambió incluso la forma de las personas interrelacionarse.

La inteligencia artificial

El Internet dejó de ser una herramienta de acceso a la información y las redes sociales modificaron la manera de comunicar, protestar y gobernar.

A esto se suma que la inteligencia artificial emergió como uno de los mayores motores de cambio y ha permitido revolucionar sectores como la educación, la industria y la defensa.

Economía global

En el ámbito económico, el mundo enfrentó la Gran Recesión de 2008, una severa crisis económica global que provocó desempleo masivo y obligó a los gobiernos a replantear sus políticas económicas.

Estados Unidos mira hacia AL

Estados Unidos atravesó debates sobre migración, derechos civiles y el papel del país en el mundo y ya en 2025 con un giro hacia políticas de seguridad volvió a colocar a América Latina en el centro de su agenda exterior.

Bukele un fenómeno

En la región latinoamericana destaca el surgimiento de un fenómeno político llamado Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador.

El político es reconocido por su estilo populista, el uso de las redes sociales y el combate contra las pandillas que ha colocado a El Salvador de ser uno de los países más violentos a registrar cifras récord de disminución de la delincuencia y a estar entre las naciones más seguras del mundo.

El clima

El cambio climático se convirtió en uno de los mayores desafíos del siglo. Cada vez se forman huracanes mayores y de rápida intensificación, como por ejemplo en 2025 el ciclón Beryl fue el primer huracán en alcanzar la categoría 5 tan temprano en la temporada ciclónica del Caribe.

Haití sigue en crisis

Haití sigue sumido en una crisis política y económica que se recrudeció en 2024 cuando las pandillas se unieron en una colación liderada Jimmy Chérizier, para echar del poder al primer ministro, Ariel Henry, y aun ese país no ha podido celebrar elecciones ni controlar las bandas armadas.

Las narcolanchas

En el continente americano, el año 2025 estuvo marcado por operativos de seguridad en el mar liderados por Estados Unidos contra redes del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, lo que generó fricciones especialmente con el gobierno de Venezuela.

El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 reforzó una política exterior más firme en la región.

Un cuarto de siglo que marcó época

Entre 2000 y 2025, el mundo atravesó guerras prolongadas, revoluciones tecnológicas, crisis económicas y sanitarias, así como profundos movimientos sociales.