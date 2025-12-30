Los 25 años que redefinieron el mundo: pandemia, el regreso de Trump y la IA
Haití se mantienen en crisis y sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania
Desde el amanecer del nuevo milenio hasta la actualidad, el mundo ha atravesado uno de los períodos más intensos y cambiantes de su historia reciente, en el que se destacan guerras, crisis, avances tecnológicos y una pandemia.
Guerra contra el terrorismo
El siglo XXI comenzó bajo el impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un hecho que transformó la política de seguridad internacional y llevó a Estados Unidos a encabezar prolongadas intervenciones militares en Afganistán e Irak.
Años después, la invasión rusa a Ucrania en 2022 volvió a sacudir el equilibrio global, generando tensiones diplomáticas y uno de los mayores conflictos armados en Europa desde mediados del siglo XX.
La pandemia
El acontecimiento sanitario más impactante del período fue la pandemia del COVID-19, que entre 2019 y 2023 cerró fronteras, afectó economías y alteró la vida cotidiana de millones de personas.
La pandemia aceleró la digitalización del trabajo y la educación, y cambió incluso la forma de las personas interrelacionarse.
La inteligencia artificial
El Internet dejó de ser una herramienta de acceso a la información y las redes sociales modificaron la manera de comunicar, protestar y gobernar.
A esto se suma que la inteligencia artificial emergió como uno de los mayores motores de cambio y ha permitido revolucionar sectores como la educación, la industria y la defensa.
Economía global
En el ámbito económico, el mundo enfrentó la Gran Recesión de 2008, una severa crisis económica global que provocó desempleo masivo y obligó a los gobiernos a replantear sus políticas económicas.
Estados Unidos mira hacia AL
Estados Unidos atravesó debates sobre migración, derechos civiles y el papel del país en el mundo y ya en 2025 con un giro hacia políticas de seguridad volvió a colocar a América Latina en el centro de su agenda exterior.
Bukele un fenómeno
En la región latinoamericana destaca el surgimiento de un fenómeno político llamado Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador.
Bukele y la reforma a la Constitución de El Salvador: luz verde para un tercer mandato
El político es reconocido por su estilo populista, el uso de las redes sociales y el combate contra las pandillas que ha colocado a El Salvador de ser uno de los países más violentos a registrar cifras récord de disminución de la delincuencia y a estar entre las naciones más seguras del mundo.
El clima
El cambio climático se convirtió en uno de los mayores desafíos del siglo. Cada vez se forman huracanes mayores y de rápida intensificación, como por ejemplo en 2025 el ciclón Beryl fue el primer huracán en alcanzar la categoría 5 tan temprano en la temporada ciclónica del Caribe.
Haití sigue en crisis
Haití sigue sumido en una crisis política y económica que se recrudeció en 2024 cuando las pandillas se unieron en una colación liderada Jimmy Chérizier, para echar del poder al primer ministro, Ariel Henry, y aun ese país no ha podido celebrar elecciones ni controlar las bandas armadas.
Las narcolanchas
En el continente americano, el año 2025 estuvo marcado por operativos de seguridad en el mar liderados por Estados Unidos contra redes del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, lo que generó fricciones especialmente con el gobierno de Venezuela.
El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 reforzó una política exterior más firme en la región.
Un cuarto de siglo que marcó época
Entre 2000 y 2025, el mundo atravesó guerras prolongadas, revoluciones tecnológicas, crisis económicas y sanitarias, así como profundos movimientos sociales.