Fallece la nieta de John F. Kennedy un mes después de revelar que padecía un cáncer terminal

La periodista y autora, Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, el presidente número 35.º de Estados Unidos, falleció a poco más de un mes de revelar que había sido diagnosticada con cáncer, con un pronóstico de vida menor a un año.

"Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestro corazón", dijo la familia en una publicación en redes sociales.

Schlossberg, de 35 años, escribió una columna en The New Yorker el 22 de noviembre en la que reveló que padecía leucemia mieloide aguda, con una mutación poco común conocida como inversión 3.

Según relató en el texto, el diagnóstico le fue confirmado el 25 de mayo de 2024, cuando dio a luz a su segundo hijo y un médico detectó un recuento anormalmente alto de glóbulos blancos, lo que llevó a realizar pruebas adicionales.

Posteriormente, pasó cinco semanas ingresada en el Columbia-Presbyterian Hospital de Nueva York, antes de iniciar quimioterapia en su hogar y, más adelante, someterse a un trasplante de médula ósea.

"Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme con vida durante un año, quizá", escribió en la columna. "Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían".

Schlossberg era hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, la hija mayor de John F. Kennedy.

Tatiana Schlossberg era una periodista ambiental con una trayectoria reconocida. Trabajó en The New York Times y colaboró con medios como The Atlantic y The Washington Post. En 2019 publicó su libro "Consumo discreto: el impacto ambiental que no sabes que tienes".

En su columna, reflexionó sobre la incredulidad que sintió al recibir el diagnóstico, dada su vida sana y activa: el día antes de dar a luz había nadado una milla en una piscina.

Críticas a Kennedy Jr.

También aprovechó el texto para criticar a su primo, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas, por lo que consideró un desprecio hacia la ciencia y la medicina.

"Desde mi cama de hospital, observé cómo Bobby —como apoda a su primo—, contra toda lógica y sentido común, fue confirmado para el puesto, a pesar de no haber trabajado nunca en medicina, salud pública ni en el gobierno", lamentó.

En particular, cuestionó los recortes a los fondos de investigación médica que, según indicó, Kennedy Jr. promovió tras ser nombrado secretario de Salud por el presidente Donald Trump el pasado enero.

Añadió que, debido al escepticismo de su primo respecto a las vacunas y a sus dudas públicas sobre su seguridad, temía que, estando gravemente inmunodeprimida y necesitando revacunarse como en la infancia, no pudiera acceder a ellas.