Madre exige respuestas tras hallar muerta a su hija detrás de un edificio en El Bronx

La policía investiga la muerte de Pamela Guerrero, una mujer de 29 años residente de Queens cuyo cuerpo fue encontrado detrás de un edificio de apartamentos en El Bronx días antes de Navidad, un caso que mantiene a su familia en busca de explicaciones.

Su madre, Paulina Pacheco, relató que vio a su hija con vida por última vez pocas horas antes del hallazgo. Ambas compartieron tiempo en un restaurante cercano donde trabaja uno de los hijos de Guerrero, a escasas cuadras del lugar donde, posteriormente, la policía encontró el cuerpo.

Pacheco contó que se despidieron alrededor de las 2 de la madrugada del domingo 21 de diciembre, convencida de que Guerrero regresaría a su hogar en Queens.

Horas más tarde, poco antes de las 9:30 a.m., agentes atendieron un reporte de una mujer inconsciente detrás de un edificio ubicado en Stratford Avenue, entre Westchester Avenue y East 172nd Street, donde declararon a Guerrero muerta en el lugar.

"Todavía no puedo creerlo", dijo Pacheco, conmovida al recordar a la hija que nació prematuramente hace 29 años en el Hospital Jacobi. "Era una buena chica. Yo siempre le decía algo que quería y ella respondía: ´Cuando salga del trabajo, yo me encargo´. Ella trabajaba para ayudarme".

Hasta ahora, la policía no ha revelado detalles sobre las circunstancias de la muerte, y será la Oficina del Médico Forense la que determine la causa. No hay detenidos ni sospechosos identificados, lo que mantiene a la familia en incertidumbre. "Creo que alguien sabe lo que le pasó", afirmó la madre.

Vigilia en honor a Pamela Guerrero

Familiares, amigos y vecinos realizaron una vigilia el viernes por la noche para honrar la memoria de Guerrero y exigir avances en la investigación. Guerrero trabajaba como maestra de primaria, según allegados, quienes la describieron como una persona dedicada y con un futuro prometedor.

Los residentes del complejo de apartamentos expresaron sorpresa y tristeza por el caso. "Me da mucha pena por su familia", dijo un vecino. "¿Pero quién lo hizo?", cuestionó.

Mientras la investigación continúa, la familia de Guerrero prepara los arreglos funerarios y mantiene viva la esperanza de obtener respuestas que aclaren las horas finales de su vida.