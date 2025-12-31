Los procesos migratorios que subirán de precio en el 2026

La tasa para la visa H-1B forma parte de una ofensiva migratoria más amplia de Trump, ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que varios procesos migratorios aumentarán de precio a partir del 1 de enero de 2026, debido a un ajuste por inflación correspondiente al periodo julio 2024–julio 2025.

Las nuevas tarifas aplicarán para solicitudes con matasellos desde esa fecha, por lo que quienes planean iniciar un trámite deberán verificar los montos actualizados antes de enviar su documentación.

La actualización —publicada en el Registro Federal y derivada de la Ley H.R. 1— establece que el Departamento de Seguridad Nacional hará revisiones anuales para reflejar los efectos de la inflación en ciertas tarifas migratorias. Esto implica que los costos podrían continuar variando cada año fiscal.

Aumentos en tarifas migratorias

Entre los aumentos más relevantes se encuentran los relacionados con permisos de trabajo (Formulario I-765) y con solicitudes vinculadas al Estatus de Protección Temporal (TPS) y a ciertos procesos de asilo.

Por ejemplo, la tarifa inicial para solicitar un permiso de empleo bajo asilo pasará de $550 a $560, mientras que la renovación o extensión del EAD para TPS subirá de $275 a $280. La tarifa de la solicitud de TPS (Formulario I-821) también aumentará, pasando de $500 a $510.

Tarifas que aumentarán desde el 1 de enero de 2026

I-765 — Permiso de trabajo (solicitud inicial por asilo): $550 ? $560

I-765 — Permiso de trabajo (solicitud inicial por parole): $550 ? $560

I-765 — Permiso de trabajo (renovación o extensión por parole): $275 ? $280

I-765 — Permiso de trabajo inicial por TPS: $550 ? $560

I-765 — Permiso de trabajo renovación/extensión por TPS: $275 ? $280

I-131, Parte 9 — Permiso de trabajo solicitado durante re-parole: $275 ? $280

I-821 — Solicitud de TPS: $500 ? $510

Tarifas que se mantienen sin cambios

En contraste, algunas tarifas no tendrán cambios por el momento, como el costo inicial de aplicación de asilo para ciertas categorías de solicitantes, la renovación de permisos de empleo para quienes ya cuentan con un caso de asilo en trámite, y el pago para menores en proceso de inmigración especial (Formulario I-360).

I-589 — Tarifa inicial de aplicación de asilo: US$100 ? US$100

I-765 — Renovación/extensión del permiso de trabajo por asilo: US$275 ? US$275

I-360 — Inmigrante especial juvenil: $250 ? $250

USCIS recordó que las solicitudes enviadas sin el monto actualizado a partir del 1 de enero serán rechazadas, lo que podría retrasar el inicio de procesos migratorios críticos como permisos de empleo o solicitudes de protección.

El organismo también anunció que en una publicación futura se informará sobre el ajuste inflacionario correspondiente a tarifas relacionadas con parole humanitario, que aún no han sido modificadas.