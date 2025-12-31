Miedo al ICE, deportaciones, crímenes y grandes logros marcan 2025 para la diáspora dominicana

El 2025 termina como un año desafiante para los migrantes dominicanos, sobre todo para aquellos asentados en Estados Unidos y Puerto Rico, debido a las preocupaciones por la implementación de políticas migratorias más estrictas por parte de la Administración Trump, que llegaron a afectar incluso a criollos con estatus regular.

Además del miedo y la tristeza provocados por la salida forzada de un país que consideraban suyo por años, los criollos también fueron protagonistas de crímenes y casos judiciales.

A pesar de esta situación, la diáspora dominicana en los últimos meses no ha hecho más que crecer y darse a conocer por grandes hitos y logros personales que ponen en alto el nombre de la República Dominicana desde sus países de acogida.

Situación migratoria en EE. UU.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, se activaron medidas contra la migración irregular, una postura defendida por el republicano y sus partidarios, pero que tendió un manto de "miedo" y provocó una situación "peor que la pandemia" en muchos lugares con alta presencia de inmigrantes.

En ese sentido, en enero, a pocos días de asumir el poder, se llevó a cabo la primera redada migratoria en Puerto Rico. El domingo 26 de enero, agentes migratorios descendieron de sus vehículos en Barrio Obrero y trastocaron la energía vibrante que caracteriza la zona, considerada el corazón de la diáspora dominicana en el centro de la capital puertorriqueña.

Desde ese momento, representantes federales en la isla indicaron que las redadas migratorias no iban a ceder, lo que llevó a la población inmigrante —en su mayoría de origen dominicano— a recluirse en sus hogares por temor a ser interceptados y arrestados por los agentes migratorios.

A principios de este diciembre, médicos puertorriqueños denunciaron la muerte del dominicano Félix Julián Cabrera, de 66 años, cuyo deceso se produjo en la casa de su hermano, en la comunidad de Villa Carolina, en Puerto Rico, tras sufrir un aparente ataque al corazón y no acudir a un hospital por miedo a ser detenido.

Los dominicanos se convirtieron en los extranjeros más detenidos durante las redadas, que se extendieron incluso a zonas de construcción. Esta situación llevó al arresto de personas con estatus regular o bajo protección, como fue el caso de Aracelys Terrero Mota, arrestada el 5 de junio durante una visita al Ayuntamiento de Cabo Rojo para registrar su negocio.

Terrero Mota es una víctima de violencia doméstica amparada por la ley estadounidense que fue detenida pese a contar, al momento de su arresto, con una visa que le permitía trabajar en territorio estadounidense, aprobada el 28 de diciembre de 2023, así como con un documento de viaje vigente desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2029, que le permitía salir y entrar del país.

En Estados Unidos continental, el temor también se apoderó de los dominicanos en lugares como Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey. Las primeras redadas en la Gran Manzana convirtieron el hogar de la mayor comunidad dominicana en suelo estadounidense en un desierto, a juicio de los criollos consultados por DL USA.

Según consultas de este medio a residentes, el tren y las calles estaban "peor que en pandemia", y los negocios perdieron clientes y empleados que se negaban a presentarse a sus puestos de trabajo por miedo a los agentes migratorios, quienes prometieron priorizar la captura de inmigrantes con historial delictivo, pero no descartaron arrestos "colaterales", como llamaron a la detención de indocumentados durante operativos contra criminales.

En noviembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) liberó al dominicano Heury Gómez, tras pasar cerca de cuatro meses detenido en un centro de detención en Míchigan, pese a contar con una green card vigente y residir en Estados Unidos desde hacía casi dos décadas.

Deportaciones y retornos a RD

La promesa de deportaciones masivas que Trump erigió como pilar de su campaña electoral provocó que las deportaciones de dominicanos crecieran en más de un 20 %, con 862 criollos más que el año anterior.

Estados Unidos mantiene su posición como el país que más repatria dominicanos, con 3,986, unos 338 más que en 2024, para un incremento de 9 %.

Entre los dominicanos deportados por Estados Unidos este año y destacados por las autoridades migratorias se incluyen personas acusadas de homicidio, abusos sexuales y tráfico de fentanilo, así como reincidentes en el ingreso ilegal al territorio estadounidense.

Tal es el caso de Edgar Batista Matos, de 36 años, quien fue deportado en marzo por quinta vez desde Estados Unidos hacia la República Dominicana, donde enfrenta un caso pendiente por su presunta implicación en una red de contrabando de personas que resultó en la muerte de tres menores.

La Casa Blanca de Trump, muy activa en el uso de tendencias en redes sociales, viralizó las fotos de Virginia Basora González, deportada una vez desde Estados Unidos tras cumplir una condena por posesión de fentanilo y arrestada nuevamente en suelo estadounidense a principios de marzo. Incluso publicó las imágenes al estilo de Studio Ghibli, en medio de una ola viral de ilustraciones inspiradas en el universo visual del estudio japonés.

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, también registró un aumento elevado de las deportaciones de dominicanos, pasando de 55 en 2024 a 533 este año, según datos de la Dirección General de Migración (DGM).

Casos judiciales y arrestos de dominicanos

Los dominicanos también fueron tendencia por el liderazgo de bandas criminales en varios casos cuyos tentáculos sobrepasaron las fronteras estadounidenses y llegaron hasta la República Dominicana.

Tal es el caso de Demetrio Reyes Martínez, alias "CookieNerd", de 37 años, identificado por las autoridades como ciudadano dominicano y responsable, junto a otros, de desarrollar comandos informáticos automatizados utilizados para extraer datos de los sistemas de seguimiento públicos y de cara al cliente de FedEx.

Reyes Martínez fue arrestado en el país en relación con el desmantelamiento de una red internacional dedicada al robo de dispositivos electrónicos de alto valor, incluidos miles de iPhones y otros equipos tecnológicos en todo Estados Unidos, según anunció el fiscal federal interino del Distrito de Nueva Jersey, Vikas Khanna.

En un caso vinculado, en noviembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de 14 personas —en su mayoría de origen dominicano— por operar una organización que presuntamente identificaba y robaba paquetes de FedEx con celulares y otros dispositivos electrónicos dejados en la entrada de viviendas en todo el condado de Suffolk. La mercancía era posteriormente vendida a mayoristas.

Al menos tres de los arrestados enfrentan cargos en Nueva Jersey por su presunta participación en una red dirigida desde la República Dominicana por Reyes Martínez.

También en noviembre se anunció el arresto de varias personas, entre ellas Edwin Basora Hernández, un reguetonero dominicano residente en Canadá, de 31 años, señalado como miembro de una banda vinculada por la justicia estadounidense al uso de tácticas de intimidación de testigos —incluido asesinato— y al enriquecimiento proveniente del narcotráfico.

El líder del grupo es un exatleta olímpico y actualmente uno de los más buscados por el FBI, Ryan Wedding.

Las autoridades buscan a un segundo fugitivo, Tommy Demorizi, quien podría encontrarse en la República Dominicana.

Basora Hernández habría proporcionado el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico de un testigo en un caso contra Wedding, quien fue asesinado a tiros en un restaurante de Medellín en enero de 2025.

En julio de este año, las autoridades dominicanas entregaron en extradición al criollo Luis Francisco Soriano, alias "Yefri" o "Yeyo", para enfrentar cargos por su presunta participación en un cuádruple asesinato ocurrido en la ciudad de Rochester, Nueva York, el 31 de agosto de 2024. Soriano fue detenido el mes anterior en la provincia La Altagracia.

En el caso, considerado uno de los más graves en esa zona, también enfrenta cargos su hermano, Julio Pimentel Soriano, de 34 años.

Crecimiento demográfico

En julio, la Oficina de Investigación del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) publicó los datos recolectados en 2024 para actualizar el informe sociodemográfico de la diáspora, que cifra en 2,874,124 la cantidad de dominicanos que han elegido otros países como hogar.

La cifra corresponde a los datos recopilados al cierre de diciembre de 2024 en 119 Estados y territorios dependientes y representa un aumento de 27,408 personas con respecto a 2023.

Más de la mitad de los dominicanos en el exterior son mujeres y una proporción similar es menor de 35 años, lo que refleja una comunidad joven y con roles económicos importantes tanto dentro como fuera del país.

Unos meses antes, en mayo, un estudio del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (Cuny, en inglés), dirigido por la socióloga dominicana Ramona Hernández, arrojó luz sobre las características de la población dominicana en España, en especial de la segunda generación, que supera las 68,000 personas.

La investigación indicó que la comunidad dominicana en España estaba compuesta por 269,356 personas en 2024, según los datos estadísticos más recientes del país europeo. La cifra refleja un considerable crecimiento de la población inmigrante de origen dominicano, que en apenas 13 años casi duplicó los 143,144 registrados en 2011.

De ellos, 136,411 dominicanos han optado por adquirir la ciudadanía española, lo que representa cerca del 70 % del total de la población.

Además, la República Dominicana es uno de los 11 países de América Latina que han contribuido con más de tres millones de migrantes al elevado crecimiento de la población extranjera en el país europeo, que asciende a 9,341,782, según cifras oficiales.

España es el segundo país del mundo con más dominicanos, muy por detrás de Estados Unidos, que cuenta con 2,398,009 residentes de origen dominicano, lo que equivale al 83 % del total.

Los dominicanos destacados

Las historias de dominicanos extraordinarios también trascendieron este año, desde un criollo dedicado a la construcción de cohetes, pasando por dominicanos destacados por su labor profesional o su ingreso a universidades estadounidenses, hasta reconocimientos a estudiantes meritorios que marcaron el año que culmina este miércoles.

En junio, un grupo de 30 estudiantes dominicanos destacados del estado de Nueva York fue reconocido como parte del programa "Orígenes de Excelencia 2025", una iniciativa conjunta del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York y el Comisionado de Educación local. Como premio adicional, los jóvenes viajaron a la República Dominicana para reconectar con sus raíces.

El consulado dominicano también acogió la Ceremonia de Reconocimientos para Jóvenes en Nueva York, como parte del Premio Nacional de la Juventud 2025, en el renglón Aportes a la Comunidad Dominicana en el Exterior. El evento destacó el talento y compromiso de 46 jóvenes dominicanos que, sin importar la distancia, han mantenido vivas sus raíces y han contribuido al desarrollo de sus comunidades en el extranjero.

Historias como la de la doctora dominicana Leonor Corsino, quien logró abrirse paso en la Duke University, ubicada en Carolina del Norte y considerada una de las mejores universidades privadas de Estados Unidos, y la de Alec Subero, un ingeniero aeroespacial vinculado a empresas como Blue Origin, llenaron de orgullo a los dominicanos de aquí.

Este año, la doctora dominicanaespecializada en pediatría en la Universidad de Yale, Elianny Lantigua Güichardo, de 31 años, asumió la dirección de la Cátedra de Iniciativas de Salud Global en la República Dominicana para esa casa de estudios, la tercera universidad más antigua de Estados Unidos y una de las Ivy League.

Lantigua Güichardo se convirtió en la primera inmigrante dominicana en formar parte de la residencia de ese departamento y en la primera en integrarse a su cuerpo docente en más de 100 años.

En abril, estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y del Instituto Salesiano Don Bosco ganaron seis y dos premios, respectivamente, en el Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA 2025 (Human Exploration Rover Challenge, HERC, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Alba Vásquez se convirtió este año en la primera dominicana en participar en una misión de simulación espacial, tras haber sido elegida entre ocho astronautas análogos que viajaron a una zona casi desértica de Brasil para poner a prueba las condiciones de trabajo que, se presume, enfrentarán los astronautas de la NASA en una futura exploración a Marte.

Muertes de dominicanas en EE. UU.

La tragedia tocó la puerta de los hogares de dominicanos que abandonaron su país en busca de una mejor vida en Estados Unidos. La muerte de Pamela Alcántara, de 26 años, a principios de año, sacudió a la comunidad dominicana en Nueva York.

Su pareja, identificado como Junior Pérez Díaz, de 46 años, fue arrestado en relación con el caso, luego de que el cuerpo de la joven fuera hallado dentro de una maleta en la frontera entre Yonkers y El Bronx.

La historia se repitió en septiembre con Anthonella Contreras Linarez, de 30 años, quien fue apuñalada fatalmente por su pareja, Franklin Batallas, de 44 años, quien habría intentado hacer pasar el crimen como un asalto, según la acusación.

La muerte más reciente fue la de Pamela Guerrero, quien fue encontrada sin vida en el sótano de un edificio ubicado en la avenida Stratford, en El Bronx, en un caso que permanece bajo investigación. El cuerpo de la joven, de 28 años, fue hallado el pasado domingo 21 de diciembre, con un golpe en la espalda.