EE. UU. reafirma su compromiso con Haití en medio de la crisis al conmemorarse su independencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó este jueves a Haití por el 222 aniversario de la declaración de su independencia, reconociendo la resiliencia del pueblo haitiano y reiterando su compromiso con el restablecimiento de la seguridad en el vecino país en medio de la crisis multidimensional que lo agobia en los últimos años.

"En nombre de los Estados Unidos de América, acompañamos al pueblo de Haití en su Día de la Independencia y reiteramos nuestro compromiso de trabajar junto a ustedes para fortalecer la seguridad, restaurar la estabilidad y sentar las bases de un futuro más próspero", expresó el secretario Marco Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense también recordó el respaldo de su país al establecimiento de una Fuerza de Supresión de Pandillas, que pueda trabajar junto a las fuerzas de seguridad haitianas "para poner fin al reinado de terror de las bandas y de las organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos".

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) —integrada por Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Las Bahamas y el comandante de la fuerza de Kenia, Godfrey Otunge— fue establecida mediante la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en septiembre pasado por un período de 12 meses, en sustitución de la misión anterior liderada por Kenia.

Reconoce avances hacia elecciones

En su mensaje de felicitación, Rubio también reconoció los avances mostrados por el gobierno de transición y el consejo electoral provisional de Haití en la organización de elecciones nacionales, previstas para 2026, las cuales serían las primeras celebradas en territorio haitiano en una década.

"Estados Unidos continuará alentando y asistiendo los esfuerzos que allanen el camino hacia un proceso seguro que permita a los haitianos elegir a sus líderes", aseguró el diplomático.

El mensaje concluyó con un reconocimiento a la resiliencia de Haití y la reafirmación del "compromiso duradero" de Washington con el pueblo haitiano.

El 1 de enero de 1804, el líder revolucionario Jean-Jacques Dessalines declaró la independencia de su país, al que llamó Haití, convirtiéndolo en la primera república negra del mundo y en el primer país surgido de una rebelión de personas esclavizadas que derrotó a una potencia colonial europea.

Apoyo y restricción

A lo largo de los últimos años de crisis, Estados Unidos ha mantenido su apoyo a la atribulada nación caribeña, convirtiéndose en el mayor financiador y promotor de la misión aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en respaldo a la Policía Nacional de Haití, cuyo liderazgo quedó a cargo de Kenia.

Sin embargo, desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, Haití ha sido uno de los países más afectados por las medidas destinadas a contener la migración irregular impulsadas por la actual administración republicana.

Desde junio pasado, sobre los ciudadanos haitianos —junto a los de otros países— pesa una prohibición total de viaje hacia Estados Unidos.

Además, cientos de miles de migrantes haitianos han perdido la protección frente a las deportaciones y el país figura entre las 17 naciones a las que la Administración Trump suspendió los procesos de residencia y ciudadanía.

Asimismo, Haití es uno de los siete países afectados por la revocación de visas en todas las categorías, así como por la cancelación de programas como el permiso de reunificación familiar, entre otros.

RD también recuerda aniversario El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) también publicó este jueves en sus redes sociales un escueto mensaje en conmemoración de los más de doscientos años de vigencia de la independencia de Haití."La República de Haití conmemora su 222 aniversario de Independencia", se puede leer en la publicación, junto a una bandera del país.