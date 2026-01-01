Primer homicidio en NY: hombre de 55 años es hallado muerto en auto en llamas en El Bronx

Logo del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, por las siglas de su nombre en inglés. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York hallaron la mañana de este 1 de enero el cuerpo de un hombre de 55 años en el interior de un automóvil en llamas, con al menos dos disparos en la cabeza, en El Bronx.

El médico forense de la ciudad realizó una autopsia a la víctima, que aún no ha sido identificada, para determinar la causa oficial de la muerte. No obstante, la Policía de Nueva York investiga el caso como el primer homicidio registrado en la ciudad en 2026.

El cuerpo fue encontrado por miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York, quienes respondieron a un incendio vehicular alrededor de las 6:30 de la mañana, en la avenida Morris, cerca de la vía de servicio de la Cross Bronx Expressway.

Tras extinguir las llamas, los investigadores confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza.

Hasta el momento no se han realizado arrestos, y las autoridades continúan investigando las circunstancias del crimen, así como el origen del incendio.

Estadísticas del año pasado

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) cerró 2025 con una disminución del 20 % en los homicidios en toda la ciudad en comparación con 2024. Hasta el martes, la policía había investigado 303 asesinatos en los cinco distritos, frente a los 381 casos registrados en el mismo período del año anterior.

Asimismo, el número de víctimas de tiroteos en la ciudad se redujo en un 22 %, con 853 personas baleadas en 2025, en comparación con 1,101 víctimas registradas a la misma fecha del año previo, según estadísticas del NYPD.