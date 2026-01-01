Lujosas botas de US$630 de la esposa de Zohran Mamdani desatan críticas contra su agenda de "asequibilidad"

Las botas de cuero de Rama Duwaji valoradas en 600 dólares. ( FUENTE EXTERNA )

La primera dama de la ciudad de Nueva York, Rama Duwaji, generó críticas en redes sociales tras lucir unas botas de cuero valoradas en 630 dólares durante la ceremonia de juramentación de su esposo, el socialista demócrata Zohran Mamdani, celebrada en la madrugada del Año Nuevo.

Las botas, identificadas como el modelo "Shelley" de la firma de moda Miista, están confeccionadas con cuero curtido vegetal, cuentan con plantilla de espuma viscoelástica y un tacón de seis centímetros.

El costo del calzado contrastó con la imagen de "representante del hombre común" que promueve Mamdani y con su agenda política centrada en la "asequibilidad", según señalaron algunos observadores.

"La agenda de asequibilidad de Mamdani es una estafa. Su esposa desfila con botas Miista de 600 dólares mientras él impulsa congelaciones de alquiler que destruirán el parque inmobiliario", publicó la cuenta @CityDeskNYC en X, donde además acusó a la pareja de "performatividad socialista" y de haberse mudado a la Mansión Gracie para alejarse de las consecuencias de sus propias políticas.

Reacciones en redes sociales y críticas a la pareja Mamdani-Duwaji

Otro usuario ironizó: "Cuestan 600 dólares. Pero cuando se apodere de los medios de producción, todos podrán permitírselas".

Durante el acto, Duwaji —artista visual de 28 años— completó su vestuario con abrigo y falda negros, además de pendientes brillantes, mientras sostenía el Corán centenario sobre el que Mamdani prestó juramento.

No es la primera vez que su estilo genera comentarios: en noviembre, durante el discurso de victoria de su esposo, usó una blusa de denim oscuro del diseñador palestino-jordano Zeid Hijazi y pendientes de Eddie Borgo, una firma neoyorquina cuyos accesorios pueden superar los 46,000 dólares.

Ni Duwaji ni representantes de Miista respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el origen del calzado.