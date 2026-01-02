×
Dos comunicadoras dominicanas reciben la Moneda del Capitolio de EE. UU.

Matty Frías y Gheidy de la Cruz recibieron fueron distinguidas por su trayectoria y compromiso con la diáspora dominicana

    Dos comunicadoras dominicanas reciben la Moneda del Capitolio de EE. UU.
    Las comunicadoras dominicanas Matty Frías y Gheidy de la Cruz tras recibir el reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

    Las comunicadoras dominicanas Matty Frías y Gheidy de la Cruz recibieron la Moneda del Capitolio de los Estados Unidos durante el evento Capitol Honors Lifetime USA, una ceremonia que reconoce el liderazgo, la trayectoria profesional y el servicio comunitario en distintos ámbitos de la sociedad estadounidense.

    El reconocimiento fue entregado por el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la International Academy of Chaplaincy, y por Gary Berrios, en representación de la oficina del senador Rick Scott. La distinción forma parte de iniciativas orientadas a visibilizar el trabajo de líderes comunitarios hispanos en Estados Unidos.

    • Ambas comunicadoras fueron distinguidas por su trayectoria y compromiso con la diáspora dominicana. 

    Las galardonadas

    Gheidy de la Cruz se desempeña como secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas en la Florida Central y es directora de Comunicaciones de la Cámara de Comercio Dominicana del Estado de la Florida.

    Matty Frías fue presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y actualmente dirige el área de SA y Comunicaciones de la Organización Nuevo Sendero. Ambas fueron reconocidas por su trayectoria profesional y su vinculación con iniciativas comunitarias dirigidas a la diáspora dominicana.

    De manera conjunta, han desarrollado programas y plataformas mediáticas enfocadas en la difusión de contenidos relacionados con la comunidad dominicana en la Florida, así como en la promoción de la identidad cultural y la participación comunitaria a través de distintos medios de comunicación.

    Su trabajo también se ha vinculado a instituciones con sede en Orlando, como Adompretur, el Círculo de Locutores Dominicanos y el Colegio Dominicano de Periodistas, en las que han participado en iniciativas de comunicación y formación profesional.

    La ceremonia reunió a empresarios y líderes comunitarios, en un contexto de reconocimiento al papel de mujeres dominicanas en espacios de comunicación y liderazgo comunitario en Estados Unidos.

