De Turquía a Australia, los países que deportaron dominicanos el año pasado

Dominicanos descienden por una aeronave cargada de dominicanos deportados procedentes de Esatdos Unidos el martes 22 de julio de 2025. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los nacionales que llegaron a República Dominicana en calidad de deportados en el 2025 no solo lo hicieron desde países como Estados Unidos y España, donde la presencia de criollos es histórica y más prominente, sino que también llegaron desde países tan remotos como Australia y Japón, donde la población dominicana no supera las 2,000 personas.

De acuerdo con los datos registrados por la Dirección General de Migración (DGM), el año pasado las autoridades locales recibieron 4,887 dominicanos deportados desde 58 países. De ese total, 4,780 provinieron de países de América, 104 desde Europa, uno desde Asia y dos desde Oceanía, el continente más pequeño y menos poblado del mundo.

Desde Europa, el país que repatrió más dominicanos fue España, que al 17 de diciembre había acumulado el envío de 46 criollos, seguido de Alemania, que deportó 11.

Estos dos países ocupan el primer y sexto lugar, respectivamente, entre los países europeos con mayor población dominicana, con 201,162 y 6,580 residentes, según datos del último Informe del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos residentes en el Exterior del Index.

El top cinco de países europeos con más dominicanos lo completan Italia (29,791), Países Bajos (17,979), Francia (8,699) y Reino Unido (8,149), que en conjunto sumaron 26 deportaciones este año, una reducción con respecto al año pasado, cuando entre los cuatro se registraron 29.

De manera particular, Italia fue el único de estos países que aumentó las deportaciones, al pasar de cuatro el año pasado a siete en los últimos doce meses. Reino Unido fue el que menos deportó, con tres, mientras que Francia y Países Bajos registraron siete deportaciones cada uno.

Turquía y Suiza también figuran en la lista de países europeos desde los que fueron deportados dominicanos, con nueve y seis casos, respectivamente. En el caso de Suiza, la población dominicana ascendía el año pasado a 5,851 personas, mientras que en Turquía la diáspora no supera las 200, según datos del Index.

Austria y Bélgica, países con comunidades dominicanas estimadas en 3,520 y 3,310 personas, deportaron este año uno y dos dominicanos, respectivamente.

Dinamarca y Eslovenia, cuya población dominicana conjunta no alcanza las 500 personas, deportaron un dominicano cada uno. Además, la DGM registró la llegada de un dominicano procedente de Europa sin especificación de país.

Los de Asia y Oceanía

Este año, tres dominicanos fueron deportados desde Asia y Oceanía, continentes en los que la presencia dominicana es limitada.

En julio pasado llegó al país un dominicano deportado desde Japón, que, según datos del Index, es el país asiático con la mayor diáspora dominicana. Para diciembre del año pasado, la población criolla en esa nación ascendía a 1,012 personas.

Desde Australia, el país más grande de Oceanía, retornaron dos dominicanos este año, uno más que el 2024. Ambos llegaron a territorio dominicano en los meses de enero y julio.

La población dominicana residente en Australia es de 320 personas, según datos del Index.

Las deportaciones ocurren cuando una persona extranjera transgrede las leyes del país de acogida. Sin embargo, en los datos compartidos por Migración a este medio no se especifica el delito cometido en cada caso.

La institución sí establece 17 categorías delictivas, entre ellas migración irregular (3,387), drogas (752), robo (153), asalto (142) y violencia (139), como las de mayor reincidencia.

América lidera la lista

Las autoridades migratorias dominicanas recibieron 4,780 criollos deportados desde 27 países de América, siendo Estados Unidos —el mayor receptor de migrantes dominicanos— el que encabeza la lista, con 3,986 deportados entre enero y diciembre de este año.

La cifra registrada desde el país norteamericano representa un aumento absoluto de 338 nacionales con respecto al año pasado, equivalente a un incremento de 9 %, impulsado por la aplicación de políticas migratorias más restrictivas bajo la nueva administración de Donald Trump.

De manera general, los deportados provenientes de Estados Unidos representan el 82 % del total de dominicanos repatriados este año.

A Estados Unidos le sigue Puerto Rico, cuyo estatus del Estado Libre Asociado del país norteamericano le otorga cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de Washington áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.

En ese sentido, la vecina isla, principal destino de la migración irregular dominicana y donde se han llevado a cabo redadas migratorias desde los pocos días de instaurarse el nuevo gobierno en EE. UU., deportó 533 criollos este año, una cifra que refleja un incremento considerable frente al año pasado, cuando se registraron 55 deportaciones.

Chile, la isla de Guadalupe y Argentina cierran los cinco principales países de América con mayor número de dominicanos deportados, con 79, 33 y 22, respectivamente.

También se registraron deportaciones desde Panamá (20), Colombia (17), San Martín (13), Bahamas (12), Canadá (9), México (9), Turcas y Caicos (9), Perú (6) y Martinica (6).

Asimismo, Antigua y Barbuda, Bolivia, Haití, Aruba y Paraguay reportaron un dominicano deportado cada uno.

El año pasado, los 58 países repatriaron a 4,384 hombres y 503 mujeres.