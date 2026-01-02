Identifican a la primera víctima de homicidio del año en Nueva York

El logo de la policía de Nueva York en el uniforme de un agente. ( FUENTE EXTERNA )

El hombre de 55 años hallado con un impacto de bala en la cabeza dentro de un vehículo en El Bronx fue identificado como un migrante de Burkina Faso que trabajaba como taxista en la ciudad de Nueva York, según informaron medios estadounidenses este viernes.

El taxista fue encontrado muerto a tiros en El Bronx a primeras horas del jueves 1 de enero, lo que lo convierte en la primera víctima de homicidio registrada en la ciudad en el año.

Issa Isac, casado y padre de cuatro hijos, fue localizado por miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York, quienes respondieron a un incendio vehicular alrededor de las 6:30 de la mañana en la avenida Morris, cerca de la vía de servicio de la autopista Cross Bronx Expressway.

Isac había emigrado a Nueva York desde el país africano, según informó Telemundo 47, citando a la Federación de Taxistas de Nueva York.

La Policía de Nueva York confirmó que Isac fue encontrado con un disparo en la cabeza dentro del vehículo. Los medios locales informaron de al menos dos heridas.

La Federación de Taxistas de Nueva York explicó que la víctima habría recibido el disparo mientras se alejaba del atacante.

Ofrecen recompensa

La organización también ofreció una recompensa de 10,000 dólares a cualquier persona que proporcione información que conduzca al arresto del responsable.

Cualquier persona con información puede comunicarse de forma anónima con la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782).