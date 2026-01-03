Trump afirma que Marco Rubio habló con Delcy Rodríguez sobre cooperación tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que su equipo, encabezado por el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, sostuvo una conversación directa con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que su equipo, encabezado por el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, sostuvo una conversación directa con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la reorganización política que, según él, impulsa Washington tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En declaraciones ofrecidas a periodistas, Trump dijo que Rubio "acaba de tener una conversación con ella" y que Rodríguez manifestó disposición a colaborar con lo que Estados Unidos considera necesario para "reconstruir" Venezuela. Trump precisó que la vicepresidenta fue juramentada recientemente, aunque recordó que fue designada originalmente por Maduro.

"Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para que Venezuela vuelva a ser grande", afirmó Trump, sin detallar el contenido específico de la conversación ni los compromisos asumidos por la funcionaria venezolana.

Administración transitoria

El presidente indicó que esa comunicación forma parte de los contactos políticos que su gobierno está promoviendo para gestionar lo que describió como una administración transitoria del país.

Sostuvo que Washington busca evitar que figuras que considera inadecuadas asuman el poder tras la salida de Maduro y que por eso mantiene comunicación directa con actores que ya están dentro de la estructura institucional venezolana.

Proceso de selección

Trump también señaló que se evalúa el papel de otros dirigentes, entre ellos María Corina Machado como figura opositora, aunque aclaró que el proceso aún está en desarrollo y que las decisiones finales sobre el liderazgo político de Venezuela se comunicarán más adelante.

Según Trump, el objetivo de estos contactos es garantizar estabilidad, reactivar la economía —particularmente la industria petrolera— y establecer una transición que, en sus palabras, permita "poner al país de nuevo en camino", generar ingresos para la población y atender tanto a los venezolanos que permanecen en el país como a quienes fueron forzados a emigrar.