Trump dice que EE. UU. no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder

Fotografía de archivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado, tras la captura del presidente venezolano, que no permitiría que nadie del régimen de Nicolás Maduro tome el poder.

Nadie "retomara (el poder) donde él lo dejó" y Washington estará directamente involucrado en una posible transición en Venezuela, afirmó Trump.

"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, en la que agregó que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Estados Unidos "no iba a dejarse intimidar".

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es por el momento el principal logro anunciado de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que en las últimas horas ha puesto en vilo a la comunidad internacional y, especialmente, a Latinoamérica.

Trump aseguró que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano "como un show televisivo".

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.

Según el mandatario republicano, la operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida. Añadió que Maduro y su esposa serán llevados ante la justicia en Nueva York.

Trump confirmó que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social, en el que indicó que dará más información en una rueda de prensa prevista para hoy a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago, en Florida.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que Trump confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y que se enfrentará a un juicio penal en ese país. Además, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación, ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en Venezuela.

En contraste, el fiscal general venezolano denunció el "secuestro" de Maduro por parte de Estados Unidos, pidió su libertad y responsabilizó a Washington de lo que pueda sucederle.